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LKT direktoriaus Kairio byla: teismas skelbs sprendimą dėl jam skirto griežto papeikimo

2026-11-03 07:08 / šaltinis: BNS
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2026-11-03 07:08
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Regionų administracinis teismas antradienį skelbs sprendimą Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) direktoriaus Mindaugo Kairio byloje prieš Vyriausybę ir Teisingumo ministeriją dėl jam skirto griežto papeikimo.

Mindaugas Kairys (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

Regionų administracinis teismas antradienį skelbs sprendimą Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) direktoriaus Mindaugo Kairio byloje prieš Vyriausybę ir Teisingumo ministeriją dėl jam skirto griežto papeikimo.

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Skundu prašoma panaikinti praėjusių metų liepos 16 dienos nutarimą, kuriuo M. Kairiui buvo paskirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas.

Teismas skelbs sprendimą dėl LKT direktoriui Mindaugui Kairiui skirto griežto papeikimo

Be to, LKT direktorius prašo kreiptis į Konstitucinį Teismą, kad šis ištirtų, ar nutarimas jam skirti tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą – neprieštarauja Konstitucijai.

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BNS skelbė, kad griežtas papeikimas M. Kairiui pernai liepą skirtas laikinojo teisingumo ministro Rimanto Mockaus sudarytai komisijai nustačius, jog Kalėjimų tarnybos vadovas nuo pernai rugpjūčio iki šių metų balandžio neteisėtai naudojosi tarnybiniu transportu, taip įstaigai padarydamas 2 tūkst. 156 eurų žalą.

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Jam anksčiau buvo skirtas ir paprastas papeikimas dėl neracionalaus pirkimo, kai dėl išorės tiekėjo atliktos Kauno kalėjimo inventorizacijos sukelta 35,6 tūkst. eurų žala.

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Po šių tarnybinių nuobaudų tuometis teisingumo ministras Rimantas Mockus pasiūlė atleisti LKT vadovą iš pareigų, bet tai užkardė STT tyrime įgytas pranešėjo statusas.

Tarnyba aiškinosi situaciją dėl galimai neteisėto buvusio R. Mockaus poveikio LKT vadovui. Prokuratūra gegužės pabaigoje šį tyrimą nutraukė, tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismas spalio 13 dieną panaikino šį sprendimą, nes ikiteisminis tyrimas buvo atliktas neišsamiai, selektyviai vertinti surinkti duomenys.

Kaip skelbė BNS, spalį jau teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės siūlymu Ministrų kabinetas M. Kairiui skyrė papeikimą už resocializacijos pertvarką Kauno kalėjime, šią nuobaudą LKT vadovas žadėjo skųsti teismui.

M. Kairys Kalėjimų tarnybai vadovauja nuo 2024 metų gegužės 10 dienos.

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