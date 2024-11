Litvakas Kaplanas dėl Žemaitaičio laiško kreipėsi į Generalinę prokuratūrą: pats politikas tai vadina provokacija

„Kažkas gerą provokaciją organizuoja“, – Eltai teigė R. Žemaitaitis.

„Aš manau, kad tikrai dirbtinai bando kažką surasti. Nes jeigu ir būtų buvę, logiškai galvojant, jau tada turėjo duoti. Kodėl kelis metus pralaukti ir tada pasakyti. Supranti, kad čia kažkokia nesąmonė“, – akcentavo jis.

Politikas tikina, jog staigus laiško pasirodymas po metų su puse tylos – kelia įtarimų.

„Man įtarimas išvis net to laiško pasirodymas. Juolab, kad iš karto LRT, o ne kažkas kitas (skelbia – ELTA). Yra per daug sutapimų, nes aš turiu per daug įtarimų dėl LRT“, – dėstė „aušrietis“.

R. Žemaitaitis teigia nepažįstantis L. Kaplano ir į jo laišką neatsakęs.

„Nei pažįstame, nei žinome nieko. Aš ten perklausiau, niekas išvis nežino apie jį. Aš laiškų nevaldau, yra 5–6 patarėjai mano. Dar perklausiau, bet irgi sako: kur tau, čia beveik dveji metai atgal“, – svarstė jis.

Visgi, politikas neatmeta, kad atsakymas galėjo būti parašytas iš netikros paskyros. Pasak jo, „Facebook“ platformoje jau yra pavyzdžių, kai jo vardu yra kuriamos naujos paskyros.

„Čia gali būti kaip ir su Agnės dalykais su Vėgėle. Aiškinamės jau tris dienas nuplušę, nebesuprantu, ar tokią silpną sistemą turime, kad tiek hakeriai gali laužinėtis“, – sakė R. Žemaitaitis.

„Greičiausiai ir yra toks variantas, nes nerandame jokių kitų variantų. Vakar perklausiau, visi peržiūrėjome, visi gūžčioja pečiais. Dabar ant manęs eina ta tema, aš įsivaizduoju, kad bet kas, bet kur ir bet ką kabins ant manęs“, – pridūrė jis.

L. Kaplanas kreipėsi į Generalinę prokuratūrą

Savo ruožtu į Generalinę prokuratūrą kreipęsis L. Kaplanas teigia, jog prašydamas atsiprašyti už pernai socialiniame tinkle politiko išplatintą antisemitinę retoriką sulaukė jį žeidžiančių žodžių.

„Aš, kaip Lietuvos pilietis, kuris atkūrė savo pilietybę pagal prezidento dekretą už nuopelnus, tikrai buvau įžeistas. Ir toks įrašas yra ne tik įžeidimas man, tai yra kaip grasinimas“, – LRT radijui pasakojo L. Kaplanas apie savo reakciją į pernai R. Žemaitaičio viešai paskelbtą įrašą.

Vis dėlto vietoj atsiprašymo, tikino jis, R. Žemaitaitis ir toliau nevengė tyčiotis.

„Ir jis man atsakė taip: „Taupyk geriau savo grašius maistui ir gydymui, nes girdėjau, kad Bidenas valstybę į bankrotą atves“, – prisiminė L. Kaplanas.

Pasak jo, prie laiško politikas taip pat pridėjo garso įrašą, kuriame buvo daina, raginanti smurtauti prieš žydus.

ELTA primena, kad dėl prie profesoriaus Vytauto Landsbergio namų gyventojus protestuoti kvietusio „Nemuno aušros“ pirmininko R. Žemaitaičio įrašo socialiniame tinkle pirmadienį policija nusprendė pradėti ikiteisminį tyrimą.

Tyrimas pradėtas pagal Baudžiamojo kodekso 170 str. 2 d. dėl galimo neapykantos kurstymo prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę.

Sekmadienį R. Žemaitaitis „Facebook“ platformoje piktinosi naujojo Seimo priesaikos dieną šalia parlamento rengiama protesto akciją prieš sprendimą į valdančiąją koaliciją įtraukti „Nemuno aušrą“. Dėl šios iniciatyvos jis kaltino konservatorius ir jų partiją įvardijo kaip „Lietuvos Hamas“.

Generalinės prokuratūros vertinimu, šie „Nemuno aušros“ lyderio R. Žemaitaičio viešai paskelbti pareiškimai gali turėti nusikalstamos veikos požymių. Todėl Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui buvo pavesta apsispręsti, ar pradėti ikiteisminį tyrimą.

Visgi pirmadienį „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis neigė kviečiantis gyventojus protestuoti prie V. Landsbergio namų Žvėryne. Politikas tikino raginantis gyventojus nesirinkti į jokius protestus.

Nepaisant užsienio partnerių kritikos, valdančiąją daugumą formuojanti Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) pirmadienį pasirašė koalicinę sutartį su „Nemuno aušra“ ir Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.