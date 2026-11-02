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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos karo medikai rūpinasi medicininiu pasirengimu NATO priešmininių laivų grupėje jūroje

2026-11-02 14:24 / šaltinis: ELTA
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2026-11-02 14:24
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NATO Nuolatinės parengties priešmininių laivų I-oje grupėje svarbų vaidmenį atlieka Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos karo medikai, jų užduotis – teikti būtinąją medicininę pagalbą, koordinuoti medicininį aprūpinimą, užtikrinti įgulų pasirengimą galimoms ekstremaliosioms situacijoms bei konsultuoti grupės vadą medicininiais klausimais.

NATO vėliava 123rf.com

NATO Nuolatinės parengties priešmininių laivų I-oje grupėje svarbų vaidmenį atlieka Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos karo medikai, jų užduotis – teikti būtinąją medicininę pagalbą, koordinuoti medicininį aprūpinimą, užtikrinti įgulų pasirengimą galimoms ekstremaliosioms situacijoms bei konsultuoti grupės vadą medicininiais klausimais.

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„Jūroje medicininė pagalba turi būti suplanuota dar prieš įvykstant nelaimei. Mūsų užduotis – užtikrinti, kad kiekvienas įgulos narys žinotų, kaip elgtis ekstremalioje situacijoje, o skirtingų NATO šalių medikai gebėtų veikti kaip viena komanda“, – teigė karo medicinos gydytojas kapitonas Romanas Botovas.

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Lietuviai dalyvauja NATO Nuolatinės parengties priešmininių laivų I-oje grupėje (angl. Standing NATO Mine Countermeasures Group 1, SNMCMG1).

Kaip skelbia Lietuvos kariuomenė, viena svarbiausių karo medikų atsakomybių – užtikrinti medicininį pasirengimą vykdant priešminines operacijas. Jie rūpinasi išminavimo narų medicinine sauga, vertina galimas nardymo rizikas ir pasirengimą reaguoti į nardymo metu patirtas traumas ar dekompresinės ligos atvejus. Taip pat tikrina laivų medicininę įrangą, vaistų atsargas ir medicinos personalo pasirengimą vykdyti paskirtas užduotis.

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Ne mažiau svarbi veiklos dalis – tarptautinių medicininių pratybų organizavimas ir koordinavimas. Per jas imituojami įvairūs sužeidimai, nelaimingi atsitikimai bei masinių sužeidimų situacijos, siekiant tobulinti skirtingų NATO šalių įgulų gebėjimą veikti kartu. Karo medikai taip pat planuoja medicininės evakuacijos procedūras, koordinuoja veiksmus su sraigtasparnių įgulomis, kranto gelbėjimo tarnybomis ir gydymo įstaigomis.

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Tarnyba jūroje kelia papildomų iššūkių – medicininę pagalbą tenka organizuoti ribotoje laivo erdvėje, turint ribotus išteklius, dažnai sudėtingomis oro sąlygomis ir esant dideliam atstumui iki artimiausios gydymo įstaigos. Todėl yra būtinas išankstinis planavimas ir glaudus sąjungininkų bendradarbiavimas siekiant laiku užtikrinti medicininę pagalbą.

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Lietuva SNMCMG1 grupei vadovauja jau trečią kartą – vadovas Lietuvos karinių jūrų pajėgų karininkas komandoras Donatas Gečas, o grupės flagmanas – Lietuvos karinių jūrų pajėgų štabo ir aprūpinimo laivas „Jotvingis“ (N42). 

Anksčiau Lietuvos karinių jūrų pajėgų karininkai šiam NATO junginiui vadovavo 2014 ir 2020 m.

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