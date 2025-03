Lietuvos kariuomenės vadas apie JAV karių incidentą Pabradėje: dabar vyksta tyrimas

„Dabar vyksta tyrimas, yra įsitraukusi mūsų karo policija, kartu su prokuratūros priežiūra dėl karių dingimo. Paieška ir gelbėjimo operacija vyksta, todėl aš daugiau nenorėčiau komentuoti šiuo konkrečiu metu“, – LRT televizijai teigė R. Vaikšnoras.

Pasak jo, gelbėjimo operacijos eiga ir greitis priklausys ir nuo oro sąlygų.

„Dabar sutelkta įranga, technika, kurios reikėtų. Pelkėta vietovė, dėl to reikalinga sunkesnė, reikės privežti dar kai ko. Dėl trukmės, tai, matyt ir priklausys nuo to, kaip mums seksis numelioruoti kai kurias vietas ir, be abejo, priklausys nuo oro sąlygų“, – sakė jis.

Savo ruožtu NATO vadas Markas Rutte patvirtino keturių JAV karių žūtį Lietuvoje.

„Kol kalbėjau, pasirodė žinia apie keturis amerikiečių karius, kurie žuvo per incidentą Lietuvoje“, – trečiadienio vakarą Varšuvoje žurnalistams sakė M. Rutte. Jis pridūrė, kad daugiau nežino jokių detalių.

REKLAMA

REKLAMA

ELTA primena, kad 16.45 val. antradienį buvo gautas pranešimas apie pratybų metu dingusius Jungtinių Amerikos Valstijų karius ir vikšrinę transporto priemonę Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje.

REKLAMA

Trečiadienį kariuomenė teigė, jog galima įvykio vieta nustatyta ir vyksta paieškos bei gelbėjimo operacija. jai vadovauja Lietuvos kariuomenė, papildomai pasitelkti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir kitų institucijų pajėgumai. Aktyvuoti Karinių oro pajėgų bei Valstybės sienos apsaugos tarnybos sraigtasparniai.

JAV ambasada skelbia, kad dingusieji yra iš 1-osios ir 3-osios pėstininkų divizijos.