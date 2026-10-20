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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos kariai apdovanoti už tarnybą NATO operacijoje Kosove

2026-10-20 15:03 / šaltinis: ELTA
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2026-10-20 15:03
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Krašto apsaugos ministerija (KAM) apdovanojo savaitgalį iš NATO vadovaujamos tarptautinės operacijos Kosove grįžusius Lietuvos karius. Pusmetį trukusios operacijos metu jie vykdė taikos palaikymo ir regioninio saugumo užtikrinimo užduotis.

Lietuvos kariuomenė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Krašto apsaugos ministerija (KAM) apdovanojo savaitgalį iš NATO vadovaujamos tarptautinės operacijos Kosove grįžusius Lietuvos karius. Pusmetį trukusios operacijos metu jie vykdė taikos palaikymo ir regioninio saugumo užtikrinimo užduotis.

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Ceremonijos metu už nepriekaištingą tarnybą ir indėlį į regiono saugumą kariams įteikti Krašto apsaugos sistemos medaliai „Už tarptautines operacijas“.

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„Lietuvos karių tarnyba Kosove yra svarbi šių pastangų dalis. Net ir gerėjant saugumo padėčiai Balkanuose, NATO išlaiko pajėgas ir pasirengimą reaguoti, nes stabilumas šiame regione svarbus visos Europos saugumui. Kartu ši misija atspindi mūsų strateginės partnerystės su Vokietija stiprumą: Vokietijos kariai stiprina Lietuvos gynybą, o mūsų kariai petys į petį su jais prisideda prie saugumo Kosove“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas.

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KAM apdovanojo iš operacijos Kosove grįžusius Lietuvos karius

Operacijoje dalyvavę Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono ir kitų Lietuvos kariuomenės padalinių kariai vykdė patruliavimo, objektų apsaugos, greitojo reagavimo ir kitas užduotis. Tarnybos metu kariai veikė kartu su NATO sąjungininkų ir partnerių pajėgomis.

Grįžtančių karių užduotis operacijos rajone perėmė nauja Lietuvos karių rotacija, kurią sudaro Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Vyčio apygardos 5-osios rinktinės kariai. 

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