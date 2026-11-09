Lietuvoje rasti 3 vyrų lavonai

Anot Policijos departamento, apie 9.36 val. Radviliškio rajone, Daujočių kaime, sodybos kieme, rastas mirusio vyro (gim. 1994 m.) kūnas.
Telšių policija pranešė, jog 15.10 val. Kelmėje, Vilties gatvėje, neregistruotame ir nenaudojamame pastate rastas vyro (gim. 1981 m.) lavonas be išorinių smurto žymių.
Tuo metu Kaune, anot policijos, rastas vyro kūnas irimo stadijoje.
Policijos departamento duomenimis, apie 7.35 val. nenustatytos tapatybės asmens kūnas rastas Upės gatvėje esančio namo priestate.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.