Lietuvoje jau nusileido „Spartanas“ su pirmąja šeima iš Afganistano: atvyko 6 asmenys, vyras Kabule dirbo vairuotoju

„Dabar atvežta Europos Sąjungos atstovybėje Kabule vairuotoju dirbusio asmens 6-ių asmenų šeima. Krašto apsaugos ministerijai pavesta pasirūpinti jų apgyvendinimu, apsauga, maitinimu. Tą mes ir padarėme. Kol kas ta informacija apie jų gyvenamą vietą nebus skelbiama.

Mūsų komanda, kuri pagal operacijos planą turi nuo žemės koordinuoti veiksmus, evakuacijos procesą, irgi pradės savo darbą“, – sakė A. Anušauskas.

Asmenys iš Afganistano buvo atgabenti į Lietuvą su „Spartanu“. Ministras teigė negalintis atskleisti detalių, kaip vyko atgabenimo operacija ir kokia tai šeima. Ministras negalėjo atsakyti, ar šeimoje yra ir vaikų, kur bus jie apgyvendinti ir pan.

„Detalių aš neatskleisiu, leiskite tiems žmonėms atvykti“, – sakė A. Anušauskas.

Pasak ministro, Lietuvos pagalbos Afganistane dar laukia apie 100 asmenų, su kuriais pavyko sukontaktuoti, palaikomas ryšys.

Pasak ministro, kelias dienas vyko sudėtingos procedūros ir derinimai. Operacija buvo aktyvuota šiandien, nes kelias nebuvo paprastas.

„Iš pradžių pirmadienį oro uostas uždarytas, vėliau atidarytas tik kariniams lėktuvams, vėliau galėjo skristi tik civiliai, bet be jokio kuro papildymo vietoje – ne visi lėktuvai tai gali padaryti. Mūsų „Spartanas“ taip pat to negali padaryti, dėl to buvo ieškomos kitos galimybės.

Atsirado kelias ir mes juo naudosimės. Už tai esame dėkingi partneriams, mūsų sąjungininkams, kurie tokias galimybes pasiūlė“, – sakė A. Anušauskas.

„Mes šią operaciją vykdome 10-čiai dienų. Turime 10 dienų ir norėtume per tą laiko tarpą kiek pavyks, tiek ir atgabenti. Kai kurie jau yra ir išvykę iš Afganistano, bus įvairiausiais būdais stengiamasi tuos žmones surasti“, – kalbėjo ministras.