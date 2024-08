Lietuvius guldo infekcijos: vaistininkė įvardijo, kokią klaidą darome dažniausiai

„Eurovaistinės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė gi pranešime spaudai pasakoja, kad būtent šiuo laikotarpiu vaistinėse apsilanko kur kas daugiau peršalusių žmonių. Ji įvardija, kokią dažniausią klaidą daro daugelis iš jų.

Įvardija, kokią klaidą darome dažniausiai

„Kartais gali atrodyti, kad peršalimo ligomis sergame tik šaltuoju sezonu, tačiau tai ne tiesa. Pastaruoju metu kur kas daugiau žmonių vaistinėse ieško priemonių, kurios padėtų palengvinti peršalimo simptomus. Įsikalbėjus su žmonėmis neretai paaiškėja ir peršalimo priežastis, kuri itin paprasta – tai neteisingas oro kondicionierių naudojimas“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė. Anot vaistininkės, dažniausia klaida – netinkamai pasirenkama kondicionieriaus temperatūra. Ji įvardija, kaip tai veikia mūsų sveikatą:

„Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos rodo, kad oro kondicionieriaus temperatūra patalpose turėtų būti ne daugiau nei 5-6 laipsniai žemesnė nei išorės temperatūra. Didesnis temperatūrų skirtumas gali sukelti peršalimo ligas. Lygiai taip pat karštomis dienomis dažnas įsėdęs į automobilį nori atsivėsinti ir dėl to atsuka į save šaltą orą pučiantį kondicionierių tiesiai į save. Tai yra tiesiausias kelias į peršalimo ligas, galvos ir gerklės skausmus, ar netgi kaklo perpūtimus“, – pasakoja E. Ramaškienė.

Visgi, vaistininkė pastebi, kad vasarą žmonės mažiau saugosi virusinių infekcinių ligų. Ji pataria sąžiningai plauti rankas bei stiprinti savo imunitetą, o pajutus peršalimo simptomus atlikti greitąjį koronaviruso testą.

Kaip greičiau pasveikti vasarą?

Vaistininkė teigia, kad siekiant greičiau pasveikti nuo peršalimo, svarbu laikytis kelių paprastų, bet veiksmingų taisyklių.

Gerkite daug skysčių

„Jau nuo seno mums apsirgus yra sakoma – „gerk daug skysčių ir arbatų“. Taip sakoma ne veltui. Peršalimo metu mūsų organizmas praranda daugiau skysčių nei įprastai, ypatingai jeigu karščiuojame. Papildomas skysčių vartojimas padeda išvengti dehidratacijos, kuri gali dar labiau susilpninti organizmo imuninę sistemą ir apsunkinti kovą su infekcijomis. Taip pat skysčiai gali palengvinti inkstų darbą ir paskatinti šlapimo gamybą, kas yra vienas pagrindinių būdų, padedančių organizmui greičiau pašalinti toksinus“, – sako E. Ramaškienė.

Taip pat skysčiai drėkina nosies, gerklės ir bronchų gleivines, kas itin svarbu susiduriant su tokiais simptomais kaip kosulys, užsikimšusi nosis arba sloga. Dėl to vaistininkė pataria gerti kuo daugiau vandens, žolelių arbatų ir sultinių, bei vengti kofeino ir alkoholio, kurie gali paskatinti skysčių netekimą.

Skirkite daugiau laiko miegui

„Organizmo kova su liga gali atimti labai daug energijos, dėl to mes jaučiame nuovargį. Tuo tarpu geriausiai su peršalimo ligomis organizmas kovoja būtent mums miegant. Miego metu organizme aktyviau išsiskiria baltymai citokinai, kurie yra atsakingi už imuninių ląstelių gamybą bei imuninės sistemos atsaką ligoms. Ne veltui ligos metu dažnai ryte atsikėlę jaučiamės geriau negu vakare, po ilgos dienos“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.

Jeigu sunku užmigti, vaistininkė pataria 1-2 valandas prieš miegą suvartoti melatoniną arba išgerti puodelį žolelių arbatos.

Vitaminas C

Peršalus žmonės vaistinėse ieško vaistų, kurie galėtų palengvinti individualius simptomus – užgulusią nosį, karščiavimą, gerklės skausmą, kosulį. Visgi vaistininkė pasakoja, kad daugelis pamiršta vitamino C naudą peršalus.

„Daugelis vitaminą C žino kaip pagalbininką stiprinant imunitetą, tačiau jis taip pat gali praversti susirgimus peršalimo ligomis. Susirgus pabandykite vartoti vitaminą C, kadangi jis dėl savo antioksidacinio poveikio gali sutrumpinti peršalimo simptomų trukmę. Taip pat įtraukite į savo mitybą maisto produktus, kuriuose būtų daug vitamino C. Valgykite raudonas paprikas, kivius, braškes, apelsinus ir kitus citrusinius vaisius“, – pataria vaistininkė E. Ramaškienė.