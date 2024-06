Lietuvis – apie siaubą Pietų Vokietijoje ir bauginančias prognozes: „Tai gali sukelti papildomų problemų“

„Tai paprastai įvyksta tik kartą per šimtmetį“, – pasakoja lietuvis, gyvenantis Pietų Vokietijoje, kur šiuo metu šalį siaubia didžiuliai potvyniai. Lietuvis pasakoja, kad gyventojai, ypač ūkininkai, patyrė didžiulių nuostolių, o situacija – vis dar kritinė, be to, prognozuojama, kad artimiausiu metu vis dar numatomos liūtys.