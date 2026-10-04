Lemtingas judesys kainavo gyvybę – sukrečianti draugo mirtis: „Tik norėjau jį pasodinti“

Komos ištiktas vyras ligoninėje mirė, o jo bičiulis Svajūnas M. atsidūrė teisiamųjų suole dėl neatsargaus gyvybės atėmimo.
Už tai Lietuvoje gali būti baudžiama areštu arba laisvės atėmimu iki 4 metų. Bylą išnagrinėjęs Kauno apygardos teismas Svajūnui M. paskyrė 2 metų įkalinimą.
Šis įvykis Kaune nutiko 2020 m. spalio 15-sios vakarą. Bylos duomenimis, apie 18 val. du draugai gėrė prie vieno pastato. Abu sėdėjo ant mūrinės sienelės, kurios aukštis iš vienos pusės 2,4 metro.
R. L. stojantis, Svajūnas M. ranka sugriebė jį už drabužių ir patraukė atgal, siekdamas jį pasodinti ant mūrinės sienelės, tačiau vyras krito atbulas ant asfaltuotos dangos.
Dėl to jam buvo padarytas sunkus kūno sužalojimas. Vyrui išsiliejo kraujas į smegenis, jis patyrė įvairių lūžių. Ligoninėje į komą panirusiam vyrui medikai padėti nebegalėjo. Po kelių dienų medikai konstatavo jo mirtį.
Norėjo tik pasodinti
Teisme kaltinamasis pasakojo, kad spalio 15 dieną atsikėlė ryte, kaip visada nuėjo į Caritą pavalgyti. Jis tuo metu atlikinėjo bausmę, nes buvo nuteistas pusę metų lygtinai ir ėjo dirbti skirtas valandas.
Apie 13 val. jis prie parduotuvės susitiko su R. L. ir dar vienu pažįstamu asmeniu. Visi trys sėdėjo ant tos mūrinės sienelės ir gėrė alų. Paskui visi išėjo po konteinerius rinkti butelių.
Apėjo pusę miesto, pririnko butelių, kuriuos pridavė ir R. L. nupirko butelį „pilstuko“. Prie mokyklos stadione išgėrė vieną 0,7 l talpos butelį „pilstuko“.
Paskui vėl prisirinko butelių ir kažkur apie pusę šešių sėdėjo toje pačioje vietoje, kur vėliau ir įvyko nelaimingas atsitikimas.
Vyras teigė, kad buvo jau ir taip apsinešę, tačiau gėrė toliau. Tada R. L. stojosi, o jis jį norėjo atgal pasodinti, todėl paėmė už rankos ir patempė. Neišlaikęs pusiausviros draugas nukrito ant asfalto.
Kaltinamasis pasakojo, kad jis jo nustumti nenorėjo, tik pasodinti. Kai bičiulis nukrito, Svajūnas M. nuėjo pasižiūrėti ir jam pasidarė silpna.
Trečias asmuo pasakė, kad bėga kviesti greitosios, o Svajūnas M. paliko R. L. gulėti ant grindinio. Tikino, kad jam pasidarė silpna, todėl negalėjo ten būti ir nuėjo link mokyklos stadiono bei stovėjo maždaug už 200 metrų.
Tik po kurio laiko jis sugrįžo atgal. „Visą gyvenimą su juo nesipykau, nesibardavau. Ant to bortelio mes sėdėjome ne pirmą kartą, gerdavome alkoholį. Dėl visko kaltas alkoholis. Jeigu nebūčiau tempęs už rankos, taip nebūtų atsitikę, o tik norėjau jį pasodinti“, – teismui aiškino Svajūnas M.
Iš pradžių vyras buvo teisiamas dėl nužudymo. Tuomet jis savo kaltę kategoriškai neigė. Bylos eigoje kaltinamajam veika buvo pakeista į neatsargų gyvybės atėmimą. Tada jis savo kaltę pripažino iš dalies.
Atvykus medikams dar buvo gyvas
Teisme liudijusi medikė pasakojo, kad buvo gautas iškvietimas, jog ant asfalto guli žmogus. Nuvykus informacija pasitvirtino. Anot jos, iš pradžių pacientas sakė pavienius nerišlius žodžius. Vėliau pasakė savo vardą, bet nebuvo labai suinteresuotas bendrauti su medikais.
Paklausus duomenų, jis atsakė nekorektiškai ir nesuteikė jokios informacijos. Sužeistasis buvo apsvaigęs nuo alkoholio. Buvo sunku įvertinti būklę. Mat alkoholis galvos traumą gali maskuoti. Tačiau sužalojimas buvo akivaizdus.
Suteikiant sužalotam asmeniui pagalbą iš prekybos centro buvo trumpam atėję du darbuotojai – moteris ir vyras, kurie paaiškino, kad gulintis asmuo nukrito nuo sienelės ir daugiau nieko nepasakę pasišalino.
Netrukus prie jos priėjo jaunas vaikinas (apie 16-18 m. amžiaus), kuris paaiškino, kad gulintį asmenį nuo sienelės nustūmė kiti du kartu buvę vyriškiai. Jis sakė, jog tiek sužalotas asmuo, tiek jį nustūmę asmenys prieš tai vaikštinėjo kartu.
Teismui pavyko apklausti trečiąjį išgertuvėse dalyvavusį asmenį. Šis teigė, kad tuo metu sėdėjo nuošaliau nuo kitų dviejų sugėrovų. Kai pramerkė akis, jis pamatė, kaip R. L. nukrito žemyn, o kaltinamasis iš karto pabėgo. Todėl liudytojas iškvietė policiją.
Jis negalėjo pasakyti, kas nutiko tarp Svajūno M. ir jo pažįstamo. Teigė, kad prieš nustūmimą šie pykosi, bet nesuprato dėl ko.
Paskyrė įkalinimo bausmę
Teismas nusprendė Svajūną M. pripažinti kaltu dėl neatsargaus gyvybės atėmimo. Jis nuteistas laisvės atėmimu 2 metams. Prie šios bausmės dar pridėtas likutis iš anksčiau. Tad už grotų vyrui iš viso teks praleist 2 metus ir 3 mėnesius.
Iki šiol Svajūnas M. buvo laikomas suimtu. Jei neapskųs nuosprendžio Lietuvos apeliaciniam teismui, jis turėtų pradėti vykdyti paskirtą bausmę.
Taip pat teismas patenkino teritorinės ligonių kasos ieškinį ir priteisė iš Svajūno M. 13 827 eurus. Tiek kainavo į komą panirusio vyro priežiūra, gydymas.
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