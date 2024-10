Laura Asadauskaitė dėkoja rinkėjams: „Teks, kaip sakoma, užkabinti batukus ant vinies“

Tai lėmė, kad 40-metė sportininkė jau pirmajame ture pateko į Seimą, o iš viso pirmąjį turą laimėję socialdemokratai jame gavo 20 mandatų.

Portalui tv3.lt dalyvavimo Seimo rinkimuose motyvus atskleidusi L. Asadauskaitė teigė besižavinti partijos lydere Vilija Blinkevičiūte ir neslėpė greitu metu turėsianti pranešti apie sportinės karjeros pabaigą.

„Buvau štabe, gal ne tiek ilgai, bet buvau. Pasveikinau visą komandą ir socialdemokratus su pergale. Man buvo tikrai pakankamai netikėta, kad mane taip aukštai išreitingavo žmonės ir man tai priminė savotiškas sporto varžybas, buvo tikrai tas azartas išsilaikyti aštuntoje vietoje, tai kažkaip tikrai taip užmigau ir galvojau, kad ryte pamatysiu tą panašią poziciją ir tas tikrai labai nudžiugino, pajutau tokią kaip ir pergalę, tarsi medalį laimėjau, – rinkimų nakties įspūdžiais pasidalino penkiskart olimpinių žaidynių dalyvė. – Pagal įstatymus neįmanoma dirbti tuose dviejuose darbuose ir tikrai, kaip sakoma, teks užkabinti batukus ant vinies ir tiesiog gražiai atsisveikinti su Lietuvos žmonėmis ir pasisveikinti kituose darbuose. Be abejo, tas spredimas turi būti greitai priimtas. Aišku, rinkimai dar nesibaigė, bet tie sprendimai bus jau labai greitu metu“.

Į Seimą be L. Asadauskaitės-Zadneprovskienės pateko ir kitas olimpinis čempionas Virgilijus Alekna. Liberalų partijos atstovui tai bus jau trečioji kadencija Seime, o daugiau žinomu sporto asmenybių į Seimą galės pakliūti po antrojo rinkimų turo.

FOTOGALERIJA. Socialdemokratai laukia rinkimų rezultatų

Darbas Seime leis būti šalia sporto

Pasak L. Asadauskaitės, ji Seime tikisi atstovauti Lietuvos sportą ir būtent šioje srityje mato daugelį savo darbų.

„Labai dėkoju visiems visiems kas balsavo ir atidavė tiek daug balsų. Visą laiką seki žmones, kurie dirba ten, kurie kažką padaro gero, nors ir ne visą laiką kažkas pavyksta. Bet Lietuvoje norisi daugiau to užtarimo būtent sporto srityje ir galbūt trūksta tų tokių žmonių mūsų politikoje, Vyriausybėje, nes viskas eina iš tų aukščiausiųjų grandžių ir matosi, kad trūksta mums tų tikrų specialistų ir žinovų, kurie galbūt visą gyvenimą gyveno tame ir galbūt daugiausiai nusimano. Todėl tai ir pastūmėjo būti arčiau valdžios ir turėti daugiau įtakos daryti tam tikriems sprendimams ir taip padėti tam sportui labiau, gerinti visas tas mūsų problemas ir kad ta gerovė kuo greičiau ateitų, kad būtų juntami tie pokyčiai greitesniu būdu. Todėl ir norėjosi padėti tam sportui, įsilieti į tą galbūt nedidelę komandą, kuri ten yra. Nes nedaug sporto žmonių yra Seime“, – dalyvavimo Seimo rinkimuose motyvais dalinosi Londono olimpinių žaidynių čempionė.

L. Asadauskaitės teigimu, ji jau kurį laiką pažinojo ne vieną socialdemokratų partijos narį, todėl ši partija ilgą laiką jai buvo pati artimiausia.

„Savaime atėjo toks supratimas, kad galbūt man pats laikas jau tą daryti, nes tas sportas negali tęstis visą gyvenimą. Paaukojau 30 metų sportui ir tai yra labai daug, tai tikrai yra labai gražus etapas gyvenimo ir savaime pajutau, kad galbūt save norėtųsi matyti jau kitaip, bet likti vis tiek šalia sporto ir palikti žymę kitaip ir kitur, – apie prisijungimą prie Lietuvos socialdemokratų partijos pasakojo penkiakovininkė, kuri taip pat teigė labai besižavinti V. Blinkevičiūtės asmenybe. – Be abejo mūsų Vilija, kuri yra tokia mama, visos Lietuvos mama. Ji tikrai yra toks labai šiltas, labai mielas žmogus, tikrai visiems labai dėmesį skiria, su ja labai malonu bendrauti, pasisemti iš jos to gebėjimo ir to mokėjimo bendrauti. Mokėjimo susibendrauti, susikalbėjimo, išgirdimo... Nežinau, ji tikrai toks žmogus, su kuriuo norisi bendrauti, kuri tikrai girdi ir nėra taip, kad ji kažką atstumtų. Gal daugiausiai su ja ir teko bendrauti ir visada smagu išgirsti, ką Vilija pasako. Tikiuosi, kad dabar teks bendrauti su ja dar dažniau“.

Ji taip pat teigė palankiai vertinanti Lietuvos tautinio olimpinio komiteto darbą ir apie galimybę po ketverių metų dalyvauti LTOK prezidento rinkimuose nesvarstanti.

Praėjusią savaitę LTOK generalinėje asamblėjoje prezidente ketverių metų kadencijai perrinkta buvusi olimpinė čempionė Daina Gudzinevičiūtė, kuri taip pat pranešė, jog tai bus greičiausiai paskutinioji jos kadencija.

„Kol kas mano tikslas buvo pakliūti į Seimą, būti jame, nudirbti gerus darbus, pasistengti dėl Lietuvos sporto ir tikiuosi, kad man pavyks. Kol kas mintyse tik tai, kas susiję su Seimo ir Vyriausybės darbu, o kol kas apie visai kitus dalykus minčių net nėra“, – teigė L. Asadauskaitė.

Sportininkė vasarą dar varžėsi Paryžiaus olimpinės žaidynėse. Ten ji pateko į finalą, bet jame medalio neiškovojo ir užėmė 16-ą vietą.