Kalendorius
Spalio 12 d., sekmadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Laisvės alėjos muštynių bylos kaltinamieji prašo jų neįkalinti

2025-10-12 16:16 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-10-12 16:16

Laisvės alėjos muštynių byloje išklausęs kaltinamųjų ir jų advokatų baigiamųjų kalbų, Kauno apylinkės teismas lapkričio antroje pusėje planuoja skelbti nuosprendį.

Policija BNS Foto

Laisvės alėjos muštynių byloje išklausęs kaltinamųjų ir jų advokatų baigiamųjų kalbų, Kauno apylinkės teismas lapkričio antroje pusėje planuoja skelbti nuosprendį.

REKLAMA
1

„Gynyba prašė išteisinti, o kaltinamieji visi prašė neskirti realios laisvės atėmimo bausmės. Kaltę jie pripažino iš dalies“, – BNS šią savaitę nurodė Kauno apylinkės teismo atstovė Inga Ramanauskaitė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tokius pageidavimus teismui advokatai ir jų klientai išsakė savo baigiamosios kalbose spalio 8-ąją vykusiame posėdyje, po kurio teismas išėjo rašyti nuosprendžio.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbė BNS, nagrinėjant bylą, kaltinamieji prisipažino dėl viešosios tvarkos pažeidimo, bet nepripažino nukentėjusiesiems sutrikdę sveikatą.

REKLAMA

„Nuosprendis bus skelbiamas lapkričio 21 dieną“, – nurodė I. Ramanauskaitė.

Valstybinį kaltinimą palaikanti prokurorė Gabija Večerinskienė rugsėjį šešiems kaltinamiesiems pasiūlė skirti po dvejus metus laisvės atėmimo ir dviem – po pustrečių metų kalėjimo.

Prašoma griežtesnių bausmių 2 asmenims

Griežtesnių bausmių prašoma, teisėsaugos vertinimu, recidyvistais pripažintiniems Lukui Ščerbinskui ir Vitalijui Zakrževskiui.

REKLAMA
REKLAMA

Byloje kaltinimai nesunkiu sveikatos sutrikdymu iš chuliganiškų paskatų bei viešosios tvarkos pažeidimu taip pat pareikšti Juozui Minkevičiui, Tadui Mučinskui, Karoliui Kavaliauskui, Edgarui Rezajevui, Rokui Sipavičiui ir Gyčiui Kukliauskui.

Visi asmenys kaltinami veikę bendrininkų grupėje. Pagal Baudžiamąjį kodeksą, tai yra sunkinanti aplinkybė, jeigu teismas nepripažįsta kitaip.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nukentėjusiaisiais byloje pripažinti keturi asmenys, kurių dalis teismo prašė panaikinti šį statusą.

Ikiteisminis tyrimas pradėtas, kai 2023-iųjų rugpjūtį Kauno policijos pareigūnai gavo pranešimą, kad restorano lauko erdvėje Laisvės alėjoje kaukėtų vyrų grupė užpuolė prie staliuko sėdėjusius kelis vyrus ir moterį. Pastaroji byloje pripažinta liudytoja.

Anot kaltinamojo akto, užpuolikai kumščiais, metaliniais strypais, kastetais, peiliais ir kitais daiktais smurtavo prieš minėtus kavinės lankytojus. Policija įvykį siejo su nusikalstamų grupuočių santykių aiškinimusi, išpuolio metu pašaliniai žmonės nenukentėjo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų