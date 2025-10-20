Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kraupus įvykis Šiauliuose: apsvaigusi moteris bandė susisprogdinti su 2-ejų metų vaiku

2025-10-20 11:21 / šaltinis: BNS
2025-10-20 11:21

Šiauliuose, Sakalo Sodų 1-ojoje gatvėje, sekmadienio vakarą moteris, įtariama, ketino susprogdinti namą su savimi ir dviejų metų mergaite.

Policija BNS Foto

Kaip BNS informavo Šiaulių apskrities policija, buvo gautas pranešimas, kad moteris namuose atsuko dujų balioną ir užkūrė židinį. Buvo įtarta, kad ji ketina sukelti sprogimą.

0

Kaip BNS informavo Šiaulių apskrities policija, buvo gautas pranešimas, kad moteris namuose atsuko dujų balioną ir užkūrė židinį. Buvo įtarta, kad ji ketina sukelti sprogimą.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad pro langą patekę į namą ugniagesiai gelbėtojai įleido policijos pareigūnus ir medikus. Viduje buvo moteris su 2023 metais gimusiu vaiku.

1978 metais gimusi moteris atsisakė tikrintis blaivumą.

Ugniagesiai išnešė į lauką dujų balioną, išvėdino patalpas, užgesino krosnį ir atjungė elektrą.

Moterį išsivežė medikai.

