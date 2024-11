Kaip pranešama, penktadienį vakare apie 18.45 val. gyvenamajame name, Utenos r., Nemeikščių k. rastas 1959 m. gimusios moters kūnas.

Taip pat tame pačiame name rastas be sąmonės gulintis 1960 m. gimimo vyras be akivaizdžių išorinių sužalojimų. Jis tą pačią dieną ligoninėje mirė.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasties nustatymui.