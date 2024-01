Konstitucinis Teismas imasi bylos dėl nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą

Teismas aiškinsis, ar Konstitucijai neprieštarauja įstatymo norma, jog nelaimingi atsitikimai pakeliui į darbą ar iš jo nepripažįstami draudžiamaisiais įvykiais, jeigu apdraustasis asmuo buvo neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų. Tokiu atveju asmuo negali tikėtis gauti draudimo išmokos.

Byla bus nagrinėjama rašytinio proceso tvarka.

Į KT kreipėsi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, sustabdęs nagrinėjamą bylą dėl „Sodros“ sprendimų, kuriais nelaimingas atsitikimas pakeliui iš darbo pripažintas nedraudžiamuoju įvykiu, panaikinimo.

Pasak pareiškėjo, pagal dabar galiojančią įstatymo normą užtenka konstatuoti, kad asmuo buvo apsvaigęs, ir nereikia aiškintis, ar būtent ši būklė lėmė nelaimingą atsitikimą.

REKLAMA

REKLAMA

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teigimu, tokiu teisiniu reguliavimu nesudaroma galimybių bylą dėl nelaimingo atsitikimo pripažinimo draudžiamuoju įvykiu nagrinėjančiam teismui įvertinti visas svarbias aplinkybes ir patvirtinti arba paneigti, kad asmens būsena lėmė šį atsitikimą.

REKLAMA

„Taip suabsoliutinamas vienas iš socialinės paramos, kuri kyla iš Konstitucijos, neteikimo pagrindų – asmens būsena“, – tvirtina skundo autoriai.

Anot jų, galiojanti norma neleidžia teismui priimti teisingo sprendimo, todėl kelia abejonių dėl atitikimo Konstitucijai.

Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atkreipė dėmesį, kad tuo atveju, kai nelaimingas atsitikimas nutinka darbe, tuomet vertinama, ar asmens būsena lėmė šį atsitikimą, o kai nelaimingas atsitikimas įvyksta pakeliui į darbą ar iš jo, jau nevertinama. Pasak pareiškėjo, dėl to gali būti pažeistas konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principas.