Klimatologas pranešė, kas laukia gegužės mėnesį: orai netrukus keisis

Pasak jo, praėjusią savaitę orų asimetrija buvo Lietuvoje ir, kaip prognozuojama, dar šiek tiek užtruks. Pagrindinis tokios asimetrijos veiksnys – inversinis atmosferos slėgio pasiskirstymas Europoje: stipri ir mažai judri aukšto slėgio sistema šiaurėje ir regeneruojanti žemo slėgio sistema pietuose.

Lietuva atsidūrė dviejų priešingo ženklo sistemų sandūroje

„Jeigu praėjusios savaitės pradžioje toks pasiskirstymas buvo būdingas daugiau Rytų ir Vidurio Europai, tai savaitės pabaigoje – Vidurio ir Vakarų Europai. O Lietuva (dar Baltarusija ir dalis Lenkijos) atsidūrė kaip tik šių dviejų priešingo ženklo sistemų sandūroje. Todėl šiaurinėje Lietuvos dalyje vyravo mažai debesuoti, saulėti ir šilti orai, o pietų ir pietryčių Lietuvoje – debesuoti su lietumi orai.

Be, to virš šiaurinės Lietuvos dalies bei Latvijos vyko intensyvi šilumos advekcija nuo pietinės Rusijos sričių, o virš Pietų Lietuvos advekcija buvo silpna. Pavyzdžiui, ketvirtadienį ir trečiadienį pajūryje ir, vietomis, Vakarų ir Vidurio Lietuvoje maksimali dienos oro temperatūra siekė net +19 – +20 °C, o Pietryčių ir Pietų Lietuvoje tik +9 – +11 °C trečiadienį ir +12 – +14 °C ketvirtadienį. Nuo trečiadienio jau nefiksuojama stipresnių šalnų, o sužaliavusios pievos rodo aktyvesnės vegetacijos pradžią. Jeigu didesnėje Lietuvos dalyje laikėsi sausi orai, tai pietinėje Lietuvos dalyje „smagiai“ palijo, vietomis per kelias paras iškrito iki 15–20 mm kritulių“, – pateikė G. Stankūnavičius.

Kokie orai laukia šią savaitę?

Pirmadienį ciklonas pasislinks toliau į šiaurę, link Suomijos, tačiau priartės kitas, taip pat iš Vidurio Europos. Orai išliks panašūs, kaip ir sekmadienio. Nuo antradienio lietingi orai liausis.

„Savaitės pirmoje pusėje aukštesnio slėgio zona išsilaikys virš Šiaurės Vakarų Europos, ten (pietinė ir Vidurio Skandinavija, Danija, Šiaurės Vokietija, dalinai Britų salos) daugumoje vietovių bus sausa ir saulėta. Priešingai, Vidurio, Pietų Europoje ir Baltijos regione toliau vyraus žemesnio slėgio laukas. Antroje savaitės pusėje šiaurinė aukšto slėgio sistema apims ir Baltijos regioną, o pietinė žemo slėgio – nusilps. Vidurio Europoje vidutinė oro temperatūra bus 1–2 °C žemesnė už daugiametę, o Balkanuose, Škotijoje, Islandijoje ir dalyje Skandinavijos – tiek pat aukštesnė.

Savaitės pabaigoje visame regione numatoma vėsesnė oro masė, dienomis oro temperatūra sieks +9 – +14 °C, pajūryje – dar žemesnė. Į Lietuvą naktimis pragiedrėjus vėl gali grįžti šalnos. Didesnė jų tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, mažesnė – pietiniuose ir rytiniuose.

Anomalus slėgio pasiskirstymas virš Europos ne tik lemia anomalius orus, bet dėl to suprastėja ir orų prognozės. Taip yra dėl to, kad orų prognozėms didelę įtaką ima daryti ne dinaminiai procesai (pavyzdžiui, vidutinių platumų ciklonų ir anticiklonų judėjimas iš vakarų bei jų raida), o terminiai faktoriai ir vietinės cirkuliacijos sąlygos (debesuotumas, vietinės vėjų sistemos ir pan.). Ypač tas aktualu tokiuose rajonuose, kurie papuola į tarpinę zoną tarp beveik stacionarių aukšto ir žemo slėgio laukų. Panašus slėgio laukų pasiskirstymas išsilaikys ir virš Šiaurės Amerikos, todėl pietinėje ir centrinėje JAV dalyje numatomi šiltesni, nei įprasta orai, o JAV šiaurėje ir Kanadoje –šaltesni. Anomaliai karšta ir drėgna bus Teksaso, Kanzaso, Oklahomos ir Nebraskos valstijose, o viesulams palankios sąlygos bus nuo Teksaso pietvakariuose iki Ohajo šiaurės rytuose“, – nurodė G. Stankūnavičius.

Kokie orai bus gegužės pirmoje pusėje?

Klimatologas doc. G. Stankūnavičius pateikė ir gegužės mėnesio pirmos pusės prognozes.

„Ilgalaikės prognozės rodo, kad pirmoje gegužės mėnesio pusėje aukštesnis už normalų slėgis numatomas virš Vidurio Europos ir pietinės Baltijos jūros regiono dalies, todėl Lietuvoje prognozuojami sausesni ir labiau saulėti, tačiau vidutiniškai šilti ar net vėsesni už normą orai“, – pateikia G. Stankūnavičius.