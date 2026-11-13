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TV3 naujienos > Lietuva

Klaipėdos universiteto ligoninės vadovo atsakas SAM: iš pareigų trauktis neketina

2026-11-13 16:36 / šaltinis: BNS
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2026-11-13 16:36
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Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) suabejojus Klaipėdos universiteto ligoninės (KUL) vadovu Audriumi Šimaičiu ir paraginus jį apsvarstyti galimybes tęsti darbą, šis teigia neketinantis trauktis iš pareigų ir žada bendradarbiauti atliekant įstaigos auditą.

Audrius Šimaitis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (7)

Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) suabejojus Klaipėdos universiteto ligoninės (KUL) vadovu Audriumi Šimaičiu ir paraginus jį apsvarstyti galimybes tęsti darbą, šis teigia neketinantis trauktis iš pareigų ir žada bendradarbiauti atliekant įstaigos auditą.

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„Mano asmeninis tikėjimas tuo, kas padaryta, tuo, kas yra daroma ir ką reikia padaryti ateityje, visiškai nesvyruoja. Esu 100 proc. įsitikinęs, kad aš asmeniškai esu padaręs labai didelius darbus (...), ir aš nematau jokios priežasties, dėl ko aš norėčiau šiuo metu pasitraukti“, – penktadienį BNS sakė A. Šimaitis.

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SAM paskelbė apie auditą

Pasak jo, per pastaruosius trejus metus ligoninėje įgyvendinta reikšmingų pokyčių – sujungtos trys gydymo įstaigos, pritraukta apie 200 gydytojų, įdiegtas naujas valdymo modelis, išaugo teikiamų paslaugų apimtys.

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„Aš nematau jokios priežasties, kad mes turėtume atsitraukti nuo to. Nei aš, nei mūsų komanda. Aš matau atvirkščiai – didžiulį poreikį, kad valstybė turi paremti tą visą gerąją praktiką ir geras pastangas“, – teigė ligoninės vadovas.

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Kaip rašė BNS, penktadienį po pakartotinio neeilinio ligoninės dalininkų susitikimo SAM paskelbė inicijuojanti nepriklausomą KUL finansų, veiklos ir valdymo auditą.

Ministerijos kancleris Liutauras Vičkačka taip pat pareiškė, kad pasitikėjimas A. Šimaičiu yra susvyravęs, ir paragino jį apsvarstyti galimybes toliau vadovauti įstaigai.

Ligoninės vadovas taip pat patikino, kad bendradarbiaus atliekant ministerijos inicijuojamą auditą.

„Auditas visada yra geras dalykas. Mes esame labai skaidri ir atvira organizacija, ir kiekvienas auditas gali rasti kažkokių dalykų, kur reikia kažką tobulinti, ir mes esame atviri tam“, – teigė A. Šimaitis.

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