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Klaipėdos regione baigėsi didžiausios civilinės saugos pratybos

2026-10-26 16:14 / šaltinis: ELTA
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2026-10-26 16:14
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 Klaipėdoje, Gargžduose ir Šilutėje baigėsi didžiausios komendantinės pratybos „Perkūno bastionas / Juodas vanagas 2026“, subūrusios daugiau nei 30 institucijų ir organizacijų, pirmadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. 

Klaipėdos regione baigėsi didžiausios komendantinės pratybos: tikrintas šalies pasirengimas grėsmėms (Lietuvos kariuomenės nuotr.)

 Klaipėdoje, Gargžduose ir Šilutėje baigėsi didžiausios komendantinės pratybos „Perkūno bastionas / Juodas vanagas 2026“, subūrusios daugiau nei 30 institucijų ir organizacijų, pirmadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. 

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Kaip pranešė kariuomenė, pagrindinis šių pratybų tikslas buvo pasirūpinti gyventojų saugumu kilus grėsmei valstybės saugumui.

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Klaipėdos regione baigėsi didžiausios komendantinės pratybos: tikrintas šalies pasirengimas grėsmėms

Skelbiama, kad šioms pratyboms dalyvius pasitelkė Klaipėdos regioninė karo komendantūra, kurios užduotis tokios krizės atveju būtų užtikrinti, kad miestuose ir toliau veiktų vietos savivaldos ir gydymo įstaigos, nenutrūktų vandens ir elektros tiekimas, gyventojai jaustųsi maksimaliai saugūs ir gautų būtinąsias paslaugas. 

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„Kariuomenė nėra viena. Kartu su mumis – pareigūnai, medikai, valstybės ir savivaldos institucijų, įmonių bei įstaigų atstovai. Kiekvienas turime savo atsakomybę, savo kompetenciją ir savo vietą bendrame Lietuvos gynybos plane. Nes valstybės gynyba prasideda ne tik mūšio lauke. Ji prasideda nuo pasirengimo, tarpusavio pasitikėjimo, aiškaus atsakomybių supratimo ir gebėjimo veikti tada, kai laiko svarstymams lieka mažai“, – pranešime cituojamas Lietuvos kariuomenės Karo komendantūrų valdybos vadas pulkininkas Danas Mockūnas.

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Kaip nurodo kariuomenė, pratybų metu veikė daugiau kaip 1,7 tūkst. ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo šaulių. Komendantiniai ginkluoto pasipriešinimo šauliai saugojo elektros, šilumos ir vandens tiekimą miestams užtikrinančius objektus, patruliavo, vykdė transporto ir žmonių judėjimo kontrolę, teritorinės gynybos užduotis. 

Žvalgybinėms užduotims buvo pasitelktos skirtingos bepiločių orlaivių komandos. Tuo metu neginkluoto pasipriešinimo šauliai prisidėjo prie gyventojų evakuacijos, maitinimo, aprūpinimo, sužeistųjų stabilizavimo ir kitų paramos veiklų.

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„Mūsų pajėgumai labai išaugo. Ypač bepiločių orlaivių ir medicinos srityse. Čia tikrai turime ką parodyti. Bet man svarbiausia, kaip mokame veikti kartu. Jau kuris laikas dirbame su karo komendantūromis ir dabar matome rezultatą. Suprantame vieni kitus iš žvilgsnio. Nereikia dešimt kartų aiškinti, kas ką turi daryti. Visi žino savo darbą ir jį daro. Štai čia yra tikrasis pajėgumas“, – pranešime sakė Lietuvos šaulių sąjungos vadas pulkininkas Linas Idzelis.

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Taip pat nemažai dėmesio skirta informacinėms operacijoms bei kibernetiniam saugumui – buvo testuojamas Klaipėdos rajono savivaldybės IT infrastruktūros atsparumas kibernetinėms grėsmėms.

Pratybose taip pat dalyvavo savivaldybių, policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, medikų, kitų valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. 

Bendros užduotys leido pažinti partnerių galimybes ir praktiškai išbandyti, kaip skirtingų sričių specialistai gali padėti vieni kitiems rūpindamiesi savo bendruomenėmis.

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