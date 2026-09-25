Klaipėdoje dingo 78-erių vyras

Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnai ieško be žinios dingusio Antano S., gimusio 1948 m.
Kaip pranešė policija, vyras ketvirtadienį, apie 9.30 val., išėjo iš namų Klaipėdoje, Jūrininkų prospekte, ir iki šiol negrįžo.
Vyras yra apie 177 cm ūgio, vilkėjo mėlynais džinsais, rusvos spalvos striuke.Galinčių suteikti vertingos informacijos apie dingusį asmenį prašoma paskambinti telefonu +370 700 60712 arba 112.
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