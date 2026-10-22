Kivirčas su draugu virto tikru košmaru – prakalbo apie vakarą, kuris apvertė gyvenimą

Su draugu vakarojusi ir alkoholį vartojusi moteris dėl kilusio konflikto ir apsistumdymo nusprendė važiuoti pas mamą.
Pakeliui ją sustabdė policijos pareigūnai ir nustatė, kad moteris yra sunkiai apgirtusi. Taip ji net 3 metams neteko vairuotojos pažymėjimo ir prieš trejus metus pirkto automobilio „Volvo S80“.
Bylos duomenimis, girta vairuotoja pareigūnams įkliuvo birželio 24-ąją, apie 20 val., Ukmergės r., kelyje Ukmergė-Raguva-Nevėžis.
Alkoholio kiekio matuokliu jai nustatytas 2,08 promilių girtumas, po 20 minučių rezultatas buvo šiek tiek mažesnis (1,96 promilės), tačiau to pakako, kad Simona būtų patraukta baudžiamojon atsakomybėn.
Kivirčas su draugu
Teisme moteris savo kaltę pripažino ir paaiškino, kad per Jonines išgėrė kartu su draugu degtinės. Niekur neplanavo važiuoti. Pridūrė, kad 15 metų vairuoja ir iki šiol nebuvo nutikę nieko panašaus.
Simona pasakojo, kad gerdami su draugu jie smarkiai susipyko, apsistumdė. Todėl ji išvažiavo pas mamą ir tada moterį sustabdė policija. Moteris tikino, kad labai gailisi dėl to, kas nutiko.
Ji paaiškino, kad dabar gyvena pas mamą. Tada dažnai būdavo pas draugą, bet šiuo metu su vaiku gyvena motinos namuose. Automobilis „Volvo“ priklausė jai, transporto priemonę pirko prieš 3 metus.
Tą vakarą moteris tikino išgėrusi 4 stikliukus degtinės, jautėsi tikrai labai gerai. Simona nurodė, kad uždirba 700-800 eurų į rankas. Ji pabrėžė, kad iš draugo namų neblaivi išvažiavo, nes nenorėjo didesnio konflikto.
„Vairuoti girta tikrai neplanavau, tiesiog taip gavosi“, – teisinosi moteris. Ji paaiškino, kad mama blogai vertino poelgį, daug kalbėjosi su ja apie ta. Pridūrė, kad mama jai yra autoritetas, tik ją ir turi. Todėl, jei kas atsitinka, tik jai ir skambina. Kitų kandidatų į laiduotojus moteris įvardyti negalėjo.
Simona prašė pasigailėti ir patikėti ja. Tikino, kad ji tiesiog suklydo. Pridūrė, kad dažnai negeria, tiesiog tą vakarą taip nutiko. Jos vairuoto automobilio „Volvo S80“ vidutinė rinkos kaina siekė 4 720 eurų.
Sulaukė pranešimo
Girtą vairuotoją sustabdęs pareigūnas pasakojo, kad 2021 m. birželio 24 d., 19.40 val., iš budėtojo buvo gautas pranešimas apie tai, kad nuo Ukmergės rajone esančių namų miesto pusėn išvažiavo automobilis „Volvo“.
Pranešta, kad „Volvo“ vairuotoja yra neblaivi ir vyksta į Ukmergės miestą. Apie 20 val. automobilis sustabdytas. Įtarimai pasitvirtino, moteriai buvo nustatytas sunkus girtumo laipsnis.
Tarnybiniame pranešime pažymėta, kad vairuotoja buvo akivaizdžiai neblaivi. Jos akys buvo paraudusios, sklido kvapas, panašus į alkoholio, judesių koordinacija buvo sutrikusi. Vairuotoja prisipažino, kad prieš valandą išgėrė 4 stikliukus degtinės.
Teismas išklausė ir girtos vairuotojos motinos žodžių. Ji teigė, kad su dukra gyvena kartu. Paaiškino, kad dukra jos klauso. Nurodė, kad kaltinamoji morališkai prižiūrima ir mylima, ir daugiau tokių dalykų nepadarys.
Motina pridūrė, kad jai buvo didžiausias šokas, jog dukra sustabdyta girta prie vairo. Motina teigė, kad čia buvo pirmas toks atvejis, kai dukra išgėrė ir dar sėdo prie vairo. Teigė, kad dukra net greičio nėra viršijusi.
Teismas nusprendė atleisti Simoną nuo baudžiamosios atsakomybės, perduodant ją motinos atsakomybei pagal laidavimą 1 metams 6 mėnesiams be užstato ir baudžiamąją bylą nutraukti.
Taip pat iš vairuotojos net 3 metams atimta teisė vairuoti automobilį. Teismas nusprendė konfiskuoti Simonai priklausančią transporto priemonę – „Volvo S80“ valstybės nuosavybėn. Ji taip pat turės susimokėti policijai 108,9 euro už priverstinį automobilio transportavimą.
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