Kilus abejonių dėl sutuoktinio veiklos, Navickienė žada kreiptis į VTEK

„Norėčiau būti atsakinga už savo sprendimus, už savo skaidrumą priimant bet kokius sprendimus dėl viešųjų pirkimų ir šitoje vietoje aš galiu būti 100 proc. užtikrinta, kad niekada nesu padariusi jokio sprendimo, kuris keltų bent jau regimybę kažkokios neteisingos veiklos, bet į Vyriausiąją etikos komisiją ketinu kreiptis dėl regimybių, kurios buvo paskleistos tam tikrų Seimo narių“, – trečiadienį LRT televizijos laidoje „Dienos tema“ kalbėjo ministrė.

Naujienų portalas „Delfi“ anksčiau skelbė, kad finansinių technologijų įmonė „Foxpay“ 2022 metais laimėjo Informacinės visuomenės plėtros komiteto konkursą aptarnauti atsiskaitymus per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą, mokant 34 centus (be PVM) už vieną transakciją (apie 72 tūkst. transakcijų per mėnesį). Portalo šaltinių teigimu, tokios paslaugos verslui įkainis yra 7 centai už transakciją, jei jų per mėnesį atliekama daugiau nei 50 tūkstančių.

„Foxpay“ trečiadienį žiniasklaidoje skelbiamą informaciją dėl jos veiklos vadino insinuacijomis, tikino bendradarbiaujanti su institucijomis. Įmonės vadovo Sauliaus Galatilčio teigimu, bendrovė 2022 metais skelbtame Informacinės visuomenės plėtros komiteto konkurse dalyvavo ir sutartį vykdo pagal visus reikalavimus, o konkrečių paslaugų kainodara yra pagrįsta. Be to, iki tol komiteto teiktos mokėjimų tarpininko paslaugos kainavo daugiau nei pasiūlė „Foxpay“.

Įmonei trumpai vadovavo bei jos valdyboje dirbo M. Navickienės sutuoktinis Mindaugas Navickas, tačiau į viešumą iškilus informacijai apie įmonės atžvilgiu atliekamus tyrimus, praėjusią savaitę jis nutarė iš bendrovės pasitraukti.

Ministrė teigė, jog jos sutuoktinis buvo laikinas „Foxpay“ vadovas, o sprendimą pasitraukti iš įmonės buvo priėmęs anksčiau.

„(...) Lietuvos bankas turi patikrinti vadovą, kuris yra skiriamas į šias pareigas. (...) Lietuvos bankas tikrino ir mano vyrą, Lietuvos bankas turi tikrinti visus žmones, kurie dirba šiame sektoriuje, nepriklausomai, ar jie yra politikų vyrai ar žmonos – visus apskritai“, – kalbėjo ministrė.

Anot M. Navickienės, į komisiją ji kreipsis dėl „viešojoje erdvėje pasirodžiusių insinuacijų“.

„(...) kad galėjo būti, kaip formulavo, berods, Agnė Širinskienė, kreipdamasi į Antikorupcijos komisiją, regimybė, jog galbūt mano vyras, net ir nedirbdamas dar bendrovėje, kažkokiu būdu galėjo nulemti, kad tarptautinis viešasis pirkimas, kuris yra kontroliuojamas tikrai labai atsakingai, galėjo būti paveiktas“, – sakė ji.

M. Navickienė anksčiau tikino, kad įmonė, kurioje dirbo jos sutuoktinis, nėra dalyvavusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešuosiuose pirkimuose.

Vyriausybės spaudos tarnyba trečiadienį BNS patvirtino, kad „Foxpay“ akcininkė Ieva Trinkūnaitė bandė įsigyti M. Navicko įmonę „Litlab“, tačiau atsisakė šių ketinimų svarstant šį sandorį vyriausybinėje strateginių įmonių sandorius tikrinančioje komisijoje.

Tarnyba nurodė, jog nepaisant to, kad Finansinių paslaugų technologijų grupės „ISun“ steigėja ir valdybos pirmininkė I. Trinkūnaitė atsisakė ketinimų įsigyti „Litlab“, patikrinimas tęstas pačios komisijos iniciatyva.

Patikrinimo metu nustatyta I. Trinkūnaitės kaip galimos strateginės investuotojos neatitiktis nacionalinio saugumo interesams.

I. Trinkūnaitė yra M. Navickienės sutuoktinio brolio žmonos sesuo. Ministrė anksčiau tikino su „Foxpay“ savininke bendraujanti „itin retai“ bei nežinojusi apie rizikas, susijusias su pastarosios sugyventiniu, anksčiau už finansinius nusikaltimus kalėjusiu Vilhelmu Germanu.

„Aš niekada nesu buvusi jokios institucijos įspėta dėl galimų rizikų kaip veikianti politikė ar kaip ministrė, kad mano aplinkoje galėtų būti štai kažkokių žmonių, kurie galėtų kelti kokią nors riziką. Galbūt dėl to, aišku, kad ir tas bendravimas buvo itin retas, bet niekada nesu sulaukusi jokio įspėjimo“, – kalbėjo ministrė.

Kaip trečiadienį skelbė portalas „15min“, V. Germanas pernai kurį laiką dirbo M. Navicko valdomoje įmonėje „Litlab“.