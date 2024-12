Keliasdešimt kartų baustas Henriko Daktaro sūnus Enrikas teisme neatgavo teisės vairuoti

Sostinės kelių policijai 42 metų Enrikas Doktor (2018 metais jis pasikeitė pavardę) įkliuvo rugsėjo 18 dieną Savanorių prospekte. Toje vietoje leidžiamas 90 kilometrų per valandą greitis, o E. Doktor vairuojamas BMW lėkė 147 km/h greičiu.

Už tai policija skyrė 510 eurų baudą ir atėmė teisę vairuoti keturiems mėnesiams. Dėl šio nutarimo E. Doktor advokatas parašė skundą teismui prašydamas skirti švelnesnę nuobaudą.

Skunde rašoma, kad vyras išlaiko tris nepilnamečius vaikus, kuriuos vežioja į mokyklą, papildomus užsiėmimus, būrelius, taip pat prižiūri savo močiutę, lydi ją pas gydytojas, atveža maistą, vaistus.

„Pareiškėjui būtinas automobilis, siekiant ir toliau teikti pagalbą savo šeimos nariams. Pareiškėjas yra teigiama ir socialiai orientuota asmenybė, kritiškai vertina savo elgesį, pasimokė iš šios situacijos ir ateityje pasižada nedaryti administracinių nusižengimų“, – teigiama skunde.

Teisme advokatas tvirtino, kad jo klientas sutinka su bauda, bet teisė vairuoti atimta pernelyg ilgam laikui. Esą užtektų ir dviejų mėnesių. Pasak advokato, toks terminas būtų pakankamas sudrausminti ir priversti E. Doktor laikytis Kelių eismo taisyklių ateityje.

Tačiau teismas atkreipė dėmesį į tai, kad šis pažeidimas yra pakartotinis – padarytas nepraėjus metams po ankstesnio analogiško nusižengimo. Tąsyk E. Doktor buvo nubaustas 500 eurų bauda ir teisės vairuoti atėmimu trims mėnesiams.

Be to, per pastaruosius penkis metus E. Doktor administracine tvarka baustas 45 kartus, beveik visos nuobaudos skirtos už Kelių eismo taisyklių pažeidimus. Iš jų 20 – už leidžiamo greičio viršijimą. Iš E. Doktor jau du kartus buvo atimta teisė vairuoti. Abu kartus – pernai.

Teismas konstatavo, kad ankstesnės nuobaudos jokios įtakos pareiškėjo elgesiui nepadarė ir jis toliau daro administracinius nusižengimus bei sistemingai viršija nustatytą greitį.