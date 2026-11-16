Kėdainių rajone – pirmas šiais metais nustatytas afrikinio kiaulių maro protrūkis

Kaip pranešė Maisto ir veterinarijos tarnyba, Josvainių seniūnijoje, Čiukiškių kaime, protrūkis patvirtintas pirmadienį.
Pirmas šiais metais nustatytas protrūkis
Tarnyba skelbia sekmadienį gavusi informaciją apie padidėjusį kiaulių gaištamumą gavo sekmadienį.
„Specialistai nedelsdami apribojo ūkio veiklą ir nuvykę į vietą paėmė mėginius ir pristatė ištyrimui į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą Vilniuje. Laboratoriniais tyrimais šiandien patvirtintas AKM virusas“, – teigiama pranešime.
Tai pirmas šiais metais nustatytas AKM protrūkis kiaulių ūkyje Lietuvoje.
Šiuo metu aplink užkrėstą ūkį nustatytos 3 kilometrų apsaugos ir 10 kilometrų priežiūros zonos, kuriose taikomi ligos kontrolės ir gyvūnų judėjimo ribojimai. Į šią teritoriją patenka vienas nedidelis kiaulių ūkis.
AKM virusas šioje teritorijoje jau buvo fiksuotas – spalio 2 dieną jis patvirtintas rastai šerno gaišenai.
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