Kėdainių ir Kaišiadorių rajonuose – sprogimai: į elektros laidus rėžėsi kontrabandiniai balionai

Apie 6 val. ugniagesiams buvo pranešta, kad Kėdainių rajone, Padotnuvio kaime, Draugystės gatvėje, kažkas dega, galimai gatvėje sprogo lempa. Atvykus ugniagesiams, paaiškėjo, kad kontrabandinis balionas buvo atsitrenkęs į elektros laidus ir sprogęs. Baliono skiautės degė šalikelėje.
Vėlų trečiadienio vakarą, apie 23 val., ugniagesiams buvo pranešta, kad Kaišiadorių rajone, Šaknių kaime, buvo girdimas sprogimas, laukuose kažkas dega. Atvykus ugniagesiams, oro balionas su kontrabandinėmis cigaretėmis buvo atsitrenkęs į elektros laidus ir užsidegęs.
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