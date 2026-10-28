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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kazlų Rūdoje, Šilutės ir Kauno rajonuose rasti šautuvas, orinių ginklų ir mokomoji granata

2026-10-28 09:27 / šaltinis: ELTA
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2026-10-28 09:27
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Kazlų Rūdoje, Šilutės ir Kauno rajonuose pas žmones, namuose rasti ginklai, oriniai pistoletai, mokomoji granata.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Kazlų Rūdoje, Šilutės ir Kauno rajonuose pas žmones, namuose rasti ginklai, oriniai pistoletai, mokomoji granata.

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Policijos departamento duomenimis, antradienio naktį, apie 4.50 val., Kazlų Rūdoje, Motiejaus Valančiaus gatvėje, pėsčiųjų take, patikrinimo metu, pas vyrą (gim. 2007 m.) policijos pareigūnai rado ir paėmė neteisėtai laikomą mažo kalibro šautuvą „BSW Suhl“. 

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Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.

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Anot policijos, antradienį apie 13.20 val. Šilutės rajone, Švėkšnos miestelyje, garaže, vyras (gim. 1957 m.) rado ir perdavė policijos pareigūnams penkis orinius šautuvus, orinį pistoletą ir mokomąją granatą. 

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Įvykio aplinkybės nustatinėjamos.

Kai pranešė Policijos departamentas, antradienį apie 22.16 val. Kauno rajone, Raudondvario kaime, policijos pareigūnams sulaikius vyrą (gim. 1954 m.) už smurtą artimoje aplinkoje, pastarojo namuose rasti ir paimti neteisėtai laikomi galimai pneumatiniai šaunamieji ginklai. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.

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