Kauno S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome rengiama aviacijos šventė

Septynias valandas truksiančiame renginyje žiūrovai galės pamatyti lėktuvų skrydžius, akrobatinius triukus, ekspozicijas, edukacijas, koncertą. Taip pat pirmą kartą Lietuvoje vyks „Air Masters Cup Series“ varžybos.

„Kauno aviacijos šventė – proga turiningai praleisti laiką ir pasisemti gerų emocijų. Bus į ką pasižvalgyti: laukia meistriški aviatorių pasirodymai, kvapą gniaužiantys triukai bei šou elementai, ekspozicijos technikos gurmanams, edukacijos, pramogos vaikams ir suaugusiems bei, žinoma, koncertai“, – savivaldybės pranešime cituojamas Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Akrobatines, sinchronizuoto skrydžio ir solo skrydžių programas surengs dešimtys pilotų iš Lietuvos, Švedijos, Suomijos, Latvijos.

Pasak organizatorių, renginio metu taip pat bus galima išvysti senovinių automobilių ekspoziciją, apžiūrėti lėktuvus, sraigtasparnius.

Be to, veiks vaikų techninės kūrybos centras „Kids Go Tech“, vyks Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos edukacijos, Kauno kultūros centro kūrybinės dirbtuvės.