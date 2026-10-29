Kaune iešomi chuliganai: apgadino 14 automobilių

Apie 22.20 val. policijai pranešta, kad Sąjungos aikštėje bei Varnių, Bajorų ir A. Kriščiukaičio gatvėse nenustatyti asmenys apgadino automobilius „Honda“, „Ford“, „Volkswagen“, „Toyota“, „Opel“, „Mercedes-Benz“, „Škoda“, „Nissan“, „Saab“, „Audi“, „Škoda“, „Toyota“, „Renault“ ir „Suzuki“.
Padaryta turtinė žala tikslinama.
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