Lapkričio 21 dienos rytą 6 val. 17 min. gautas pranešimas, kad ant pastato dega kalėdinė girlianda, praneša praneša Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
Atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė ant kavinės fasado kalėdinės dekoracijos. Nuo karščio išdužo vitrininiai langai, apdegė ir aprūko fasadas, aprūko 2 aukšto langai (3 vnt.).
Ugniagesiai teigiamo slėgio ventiliatoriumi išvėdino kavinės patalpas.
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