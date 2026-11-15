Kaune apvirto girto vyro vairuojamas automobilis

Apie įvykį pranešė naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas portalą informavo, kad apie 8.09 val. avarija įvyko Žemaičių plento, Baltijos ir J. Grušo gatvių sankryžoje.
1988 metais gimusiam automobilio vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,31 promilės.
„Važiavo neblaivus, padarė eismo įvykį“, – naujienų portalui nurodė budintis pareigūnas.
Per eismo įvykį žmonės nenukentėjo.
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