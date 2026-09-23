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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Katelynas: dėl galimų grėsmių uždaromi išorės paslaugų centrai 4 šalyse

2026-09-23 14:56 / šaltinis: BNS
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2026-09-23 14:56
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Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas dėl galimų grėsmių nutarė uždaryti išorės paslaugų centrus trijose Vidurinės Azijos valstybėse bei Bosnijoje ir Hercegovinoje.

Martynas Katelynas. ELTA / Julius Kalinskas

Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas dėl galimų grėsmių nutarė uždaryti išorės paslaugų centrus trijose Vidurinės Azijos valstybėse bei Bosnijoje ir Hercegovinoje.

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„Priėmiau sprendimą uždaryti išorės paslaugų teikėjo padalinius Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje“, – feisbuke trečiadienį pranešė M. Katelynas.

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„Šie padaliniai veikia kaip tarpininkai tarp užsieniečių ir mūsų institucijų – juose priimami prašymai dėl leidimų gyventi Lietuvoje ir pradedamos migracijos procedūros. Įvertinus saugumo rizikas ir terorizmo grėsmę, nematau pagrindo tokias galimybes šiose valstybėse išlaikyti“, – teigė jis.

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„Kai VSD įspėja apie galimas terorizmo rizikas ir jau nustato pavienius iš Centrinės Azijos atvykusius asmenis, turinčius radikalių pažiūrų ar sąsajų su terorizmu, valstybė negali laukti, kol rizika taps incidentu“, – pridūrė ministras.

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Naujų neatidarys

Pasak jo, uždarius šiuos keturis centrus, naujų kitose šalyse atidaryti neketinama.

„Valstybės pareiga – ne tik reaguoti į grėsmes tada, kai jos jau tampa neišvengiamos. Turime veikti iš anksto, o ne laukti incidentų. Todėl nedelsiant priėmiau šį sprendimą“, – tikino M. Katelynas.

Kaip rašė BNS, Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė antradienį teigė, kad pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami.

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Migracijos departamento duomenimis, rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkst. užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje.

Iš jų Ukrainos piliečių buvo 80 tūkst., beveik 48 tūkst. – Baltarusijos piliečiai, 13 tūkst. – Rusijos, panašiai tiek Uzbekistano, 9,4 tūkst. – Indijos, 7,4 tūkst. – Tadžikistano piliečiai.

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Šaunuolis
Šaunuolis
2026-09-23 15:08
Štai tokių vadovų reikia Lietuvai. Stiprybės, sėkmės !
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g
g
2026-09-23 15:30
Oi, pišo gaujos suorganizuotą ordų antplūdį naikina... Negerai, greit gaus aiškintis teisme dėl 10 eurų čekucio ..
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Ačiū šauniam ministrui!!!
Ačiū šauniam ministrui!!!
2026-09-23 15:17
Ministras Katelynas šaunuolis nuo pat pradžių!! Pirmtakas suka-kondratowicz nebūtų dėl to nė piršto pajudinęs. Iš Bosnijos Hercegovinos į Europą plūsta čigonai, vagys, nusikaltėliai, tarp kurių ypač daug jaunų moterų, jos vagiliauja metro Romoje, Madride, apsimeta vietinėmis arba turistėmis, jaunos, nėščios, su kūdikių vežimėliais, veikia gaujomis, Youtube labai daug video apie tai. Vietiniai italai ispanai tiesiog budi ten, jas gaudo filmuoja, įspėja turistus ir rodo per youtube. Jos daugiausia iš buvusios Jugoslavijos, Rumunijos. Čia jos labai išsiskirtų išvaizda, visgi labai įdomu, kas ir kokio velnio čia važiuoja iš BH.
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