Kaimynai prieš nušaunant advokatą šaulio bute jau anksčiau girdėjo klyksmus: „Ji rėkdavo, atrodydavo, kad ją muša“

Štai gretimoje laiptinėje moteris atviravo, kad įvykis sukėlė nemenką nerimą aplink gyvenantiems žmonėms.

„Labai nejauku, kai matai su automatais lakstančius vyrus, „Aro“ pareigūnus kieme. Nežinai, kas toks čia gali būti ir galėtų būti pasislėpęs net mūsų laiptinėje“, – kalbėjo moteris.

Netrukus išsigandę kaimynai ėmė gūžėti į lauką. O ant žmonių, išėjusių iš laiptinės, kaip pasakoja liudininkė, buvo rėkiama ir prašoma skubiai grįžti.

„Kaimynas išėjo iš laiptinės, kaip ant jo rėkti pradėjo: „Greitai uždarote duris ir grįžtate į laiptinę“, – pasakojo gyventojas.

Kaimynai dažnai girdėdavo žmonos riksmus

Panašu, jog kaimynai patyrė ir šaudytojo patyčių.

„Iš manęs tyčiojosi, kad vis išeinu į lauką parūkyti, juodavosi, vadindavo laiptinės budinčia“, – naujienų portalui tv3.lt sakė kaimynė Loreta.

Taip pat papasakojo, kad su žmona vyras išsiskyręs jau metus, tačiau žmona jį padavė į teismą dėl iškeldinimo iš namų.

Kadangi anksčiau bent porą kartų per savaitę girdėdavo jų šeimos barnius, svarstė, ar šeimoje nebuvo smurto.

„Ji rėkdavo, tai atrodydavo, kad ją muša, bet aš policijos niekad nekviečiau, nes nenorėjau kištis“, – atviravo Loreta.

Pasakoja apie šaudytoją: „ B uvo nemandagus“

„Žinau tik tiek, kad buvo nemandagus, rusiškai sveikindavosi ir buvo rusakalbis“, – naujienų portalui tv3.lt sakė kaimynė iš kito namo.

Kaimynas iš pirmo aukšto tvirtino, kad šaulys turėjo žmoną, tačiau su pačiu šauliu neteko bendrauti.

„Turėjome dirbti namie trejetą valandų. Vaikščiojo tyrėjai, viską apžiūrėjo. <...> Paskui leido išeiti“, – tvirtino jis.

Liudininkas pridūrė, kad viską stebėjo pro langą.

„Paskambinau draugui, tai sako: „O, čia pas jus filmas vyksta“, – pasakojo kaimynas.

Toje pačioje laiptinėje turėjo gyventi Agnė Jagelavičiūtė

Taip pat vienas kaimynų patikino, kad į tą patį namą turėjo įsikelti Agnė Jagelavičiūtė, tačiau jame pagyventi nespėjo.

„Namas yra didelis, daug žmonių pasikeitė, anksčiau čia buvo labai draugiškas kiemas, visi buvo pažįstami, deja, laikai pasikeitė. Kažkas numirė, kažkas išvažiavo ir bendruomenės neliko“, – nuogąstavo kaimynas.

Šovė iš nelegalaus ginklo

Vilniaus centre advokatą nušovęs vyras panaudojo nelegalų ginklą.

„Buvo atidengta ugnis, ta ugnis buvo taikli“, – sakė R. Požėla.

Anot jo, vykstant į konkrečius objektus, pareigūnai visada surenka informaciją apie būstą, gyventojus, šaunamus ginklus, tačiau, pasak policijos generalinio komisaro, šį kartą informacijos apie galimai laikytą šaunamąjį ginklą nebuvo.

„Informacijos, kad būste gali būti legaliai laikomas ginklas, mes neturėjome. Labai tikėtina, kad šis ginklas buvo niekur neregistruotas, kitaip tariant, jis buvo nelegalus“, – tvirtino R. Požėla.

Nurodyta, kad šaulys šovė iš TT tipo nelegalaus ginklo.

Karybos ekspertas, Lietuvos kariuomenės atsargos majoras Darius Antanaitis pasakojo, kad tokio tipo pistoletai buvo naudojami sovietų kariuomenėje.

„Šitas pistoletas sovietų kariuomenėj buvo naudojamas nuo 1941 m. iki 1952 m. Naudojo jį Rusijoj, Jugoslavijoj, Šiaurės Korėja, Egiptas ir Rumunija. Tačiau Lietuvoje TT pistoletai buvo naudojami, pavogti, ar gauti nelegaliu būdu iš sovietų kariuomenės“ – dėstė D. Antanaitis.

Pasak eksperto, šio šautuvo galingumas yra daug didesnis nei įprasto pistoleto, todėl jis gali prasiskverbti net ir pro metalą.

„Šis pistoletas skiriasi nuo kitų, kad jis turi plonesnę kulką, jei kiti turi 9 milimetrų, tai šitas turi 7,63 milimetrų kulką, kuri yra plonesnė ir teoriškai skvarba, pramušamoji galia yra geresnė, nei storesnės kulkos.

Dabartiniai pistoletai yra daromi su storesne kulka, kad būtų stabdymo efektas, tai tyra, kad galėtų sustabdyti žmogų, tai tuo metu TT pistoletas buvo Rusijos sovietų kariuomenėj naudojamas per antrą pasaulinį karą, padarytas taip, kad prasiskverbtų per neperšaunamą liemenę ar per ploną metalo lakštą, tuo jis ir yra pavojingesnis“ – komentavo D. Antanaitis.

Šaulys buvo užsibarikadavęs

Paleidęs šūvius, vyras užsibarikadavo bute Vasario 16-osios gatvėje.

Įvykio vietoje ir aplink stovėjo apie dešimt policijos automobilių su įjungtais švyturėliais, budėjo kelios dešimtys pareigūnų, dalis jų – su automatiniais ginklais, sakė įvykio vietoje buvęs BNS korespondentas.

„Aro“ pareigūnams šturmavus pastatą, įtariamasis šaulys sulaikytas.

„Operacijos eigoje buvo susisiekta su šauliu. Derybų metu buvo įsitikinta, kad jis išmestų ginklą. Jis tai ir padarė.

Toliau su juo vyko tolimesnės derybos tam, kad jis nesipriešintų ir pasiduotų policijos pareigūnams Tai ir buvo padaryta. Aro“ pareigūnai, įėję į patalpas, minėtą asmenį sulaikė.Jis šiuo metu yra sulaikytas“, – pasakojo R. Požėla.

Žuvo advokatas

Incidentas įvyko advokatui, antstoliui ir policijos pareigūnams atvykus pas vyrą į butą. Pasak generalinio policijos komisaro Renato Požėlos, atsidarius buto durims, paleisti šūviai.

Per susišaudymą žuvo advokatas Leonid Pčelincev.

Žinią apie advokato žūtį naujienų agentūrai „Elta“ patvirtino Advokatų tarybos atstovė spaudai Ieva Paliliūnienė.

„Reiškiame užuojautą šeimai, advokatą pažinojusiems kolegoms. Tai yra skaudi žinia visai advokatų bendruomenei“, – teigė I. Paliliūnienė.

Antstolis, anot Antstolių rūmų atstovės, nesužalotas.

„Galiu pasakyti, kad nieko nenutiko, o kur jis yra dabar ir kaip toliau, čia yra jo reikalas“, – kalbėjo D. Petkauskaitė.

Pašauti du pareigūnai

Šaulys peršovė dar du policijos pareigūnus – vyrą ir moterį. Jie išvežti į ligoninę.

„Du pareigūnai yra sužaloti, abu ligoninėje. Pareigūnė moteris [pašauta] į koją, vyras – į krūtinę“, – naujienų portalui tv3.lt patvirtino Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

Policijos pareigūnai rimtų sužalojimų išvengė, sakė R. Matonis.

„Pareigūnų gyvybei pavojaus nėra. Juos išgelbėjo neperšaunamos liemenės. Rimtų sužalojimų pareigūnai išvengė“, – sakė R. Matonis.

Pareigūnai sveiksta, svarbu pabrėžti, kad pareigūnus apsaugojo liemenės, mes skiriame labai didelį dėmesį tiek pareigūnų motyvacijai, tiek saugumo priemonėms“, – per spaudos konferenciją tvirtino vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Jei turite įvykio video ar daugiau informacijos apie šaulį, susisiekite su mumis: [email protected]