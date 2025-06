Kaimynai prakalbo apie nužudytą jauną vyrą: „Vos pamačius supratau, kad tai jis“

Sulaikė vyrą ir moterį. Žmogžudystė įvykdyta itin ramiame ir tvarkingame J. Basanavičiaus gatvės 148-ajame name.

„Pirmiausia 14 val. 29 min. į Bendrąjį pagalbos centrą paskambino moteris, kuri pranešė, kad laiptinėje, tarp pirmo ir antro aukšto, rado gulintį kniūbsčią nepažįstamą vyrą. Ar jis gyvas, negalėjo pasakyti.

14.36 val. apie gulintį vyrą pranešė dar vienas namo gyventojas. Jis taip pat negalėjo pasakyti, ar gulintis žmogus gyvas.

REKLAMA

REKLAMA

Vėliau jau gautas skambutis iš medikų, kad rastas žmogus negyvas“, – „Rinkos aikštei“ pasakojo Bendrojo pagalbos centro atstovė viešiesiems ryšiams Vilma Juozevičiūtė.

REKLAMA

Pirminiais duomenimis, dėl galimo nusikaltimo pareigūnai sulaikė du asmenis – 45-erių metų moterį, kuri į alkoholio matuoklį įpūtė net 3,84 promilės, ir tokio paties amžiaus vyrą. Abu sulaikytieji uždaryti į areštinę.

Įtariamoji yra kėdainietė, įtariamasis – Kėdainių rajono gyventojas. Turimais duomenimis, įtariamoji praeityje neteista, o įtariamasis teistas ne kartą.

REKLAMA

REKLAMA

Šiuo metu intensyviai atliekami pirminiai ikiteisminio tyrimo veiksmai, renkami tyrimui reikšmingi duomenys, nustatinėjamos visos įvykio aplinkybės.

Vaikai iš moters buvo atimti

Toje pačioje laiptinėje gyvenantys kaimynai „Rinkos aikštei“ pasakojo, kad nužudytasis su moterimi, kuri veikiausiai ir tapo įtariamąja, gyveno dideliame 3-ų kambarių 75 kv. metrų ploto socialiniame bute. Šis butas, beje, yra vienintelis socialinis būstas tvarkingame J. Basanavičiaus gatvės daugiabutyje. Po nelaimės policija jį užplombavo.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Nužudytas žmogus buvo ramus, su kaimynais nebendraudavo, bet susitikęs pasisveikindavo. Kartu su moterim jis čia gyveno nuo praėjusių metų pavasario. Iš jos tikriausiai buvo atimti keturi vaikai – jau seniai jų čia nematėme“, – „Rinkos aikštei“ pasakojo viena kaimynė.

Kad vaikai yra saugūs ir sveiki, patvirtino ir Kėdainių rajono savivaldybė. Nepilnamečiai saugioje aplinkoje gyvena jau kuris laikas. Jų poreikius atitinkančia saugia aplinka pasirūpinta ir visos būtinos paslaugos jiems teikiamos, o savivaldybei situacija dėl šios sunkumų patiriančios šeimos atsakingoms tarnyboms yra žinoma.

REKLAMA

Su „Rinkos aikšte“ susisiekusi nužudyto vyro šeimos narė patikino, kad jis minėtame name kartu su moterimi negyveno, o kaimynai jį ten nuolat matydavo, nes jis labai dažnai ten lankydavosi. Be to, iš moters atimti vaikai yra ne jo.

Kaimynai spėja, kad socialiniame bute vyko išgertuvės

Pasak kaimynės, iš buto, kuriame gyveno vyriškis, dažnai sklisdavo triukšmas, ten nuolat lankydavosi svetimi žmonės, bet niekas dėl to problemų nekėlė – namo sienos storos, tad užsidarius langus, niekam socialiniame bute keliamas triukšmas ir „baliai festivaliai“ labai ir netrukdydavo.

REKLAMA

„Nelaimės išvakarėse girdėjome triukšmą, bet kaip visuomet, užsidarėme langus ir tiek.

Kaimynai iš socialinio buto reguliariai triukšmaudavo, mums tai įprastas reikalas būdavo, tai niekas ir nekreipė dėmesio. Kai tik šeštadienis ir sekmadienis, tai pas juos ir kompanija susirinkdavo, turbūt išgerdavo. Dabar kai pagalvoji, jei būtume iškvietę policiją, gal viskas būtų buvę kitaip…“, – svarstė toje pačioje laiptinėje gyvenanti moteris.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pažino pamačiusi baltas kojines

Apie nelaimę kaimynė sužinojo išvydusi ją savomis akimis. Popiet susiruošusi vykti į Mokesčių inspekciją, ji išėjusi į laiptinę ir ėmusi leistis laiptais žemyn, pamatė sujudimą ir uždengtą žmogų – tuomet ir suprato, kad įvyko tragedija. O pamačiusi kojas su baltomis kojinėmis, nė nesuabejojo, kad tai – jos kaimynas.

REKLAMA

„Jis baisiai mėgdavo baltas kojinaites. Vos pamačius supratau, kad tai jis. Gaila žmogaus“, – pasakojo moteris.

Šis įvykis sukrėtė visus namo gyventojus.

Šie svarsto, kad vyras greičiausiai buvo nužudytas bute, o laiptinėje sukniubo ir mirė išėjęs ieškoti pagalbos. Kiti svarsto, kad galbūt žudikai jį patys ištempė į laiptinę. Kaip įvyko nelaimė, parodys tyrimas.

REKLAMA

„Labai nejauku, ypač, kad visa tai įvyko vidury baltos dienos, kai ir vaikai iš mokyklos namo eina, ir senjorai ten gyvena… Guli negyvas žmogus laiptinėj…

Labai nesmagu ir nejauku… Atrodo, gyveni gražiame, jaukiame ir tvarkingame, bendruomeniškame name ir staiga įvyksta toks įvykis, kuris priverčia pasijusti labai ir labai nesaugiai… Ir tada tiesiog nebežinai ir ką daryti…“ – mintimis dalijosi ir gretimos laiptinės gyventoja.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Gresia nuo 7 iki 15 metų kalėjimo

Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 straipsnio 1 dalį – dėl nužudymo.

Tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų.

Tyrimą atlieka Kauno apygardos prokuratūros 1-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Vytautas Gataveckas.