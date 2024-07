Išteisinimo byloje prašantis Panevėžio meras Račkauskas: frazės iš slaptai fiksuoto pokalbio ištrauktos tarsi razinos iš pyrago

R. M. Račkausko advokatas Valentinas Baltrūnas savo baigiamojoje kalboje antradienį pažymėjo manantis, kad būtent išteisinamąjį sprendimą kaltinamųjų atžvilgiu byloje anksčiau priėmęs Apeliacinis teismas buvo priėmęs teisingą nuosprendį.

„Šis teismas iš esmės buvo priėmęs teisingą sprendimą, kuriuo išteisino teisiamuosius“, – į Apeliacinį teismą kreipėsi Panevėžio miesto mero advokatas.

V. Baltrūnas akcentavo, kad jis su kaltinamuoju nesutinka su teisėsaugos kaltinimais, kuriais tvirtinama, jog Panevėžio miesto savivaldybei pirkus komunikacijos paslaugas, inicijavus gyventojų apklausą, naudą gavo ir miesto meras, ir tokiu būdu buvo padaryta žala pačiai savivaldybei.

REKLAMA

REKLAMA

„Apeliacinis teismas (anksčiau – ELTA) nutarė, kad normali savivaldybės veikla nesutriko, dėl žmonių veiksmų nesumažėjo savivaldybės prestižas. (...) Buvo nustatyta, kad savivaldybė, užsakius gyventojų tyrimą, gavo naudą“, – pabrėžė advokatas.

REKLAMA

Pasak V. Baltrūno, prokuratūra R. M. Račkauską kaltina dėl to, kad neva siekė Panevėžio miesto savivaldybės administracijos organizuoti viešinimo srities viešieji pirkimai būtų laimėti su Mariaus Vaupšu siejamos įmonės. Tačiau, pasak advokato, meras jokių veiksmų, jokios įtakos viešiesiems pirkimams nedarė.

„Viešuosius pirkimus organizavo ir vykdė savivaldybės tam tikrų skyrių žmonės“, – dėstė R. M. Račkausko gynėjas.

„Byloje nėra jokių įrodymų, kad meras R. M. Račkauskas po pokalbių su konsultantu M. Vaupšu davė kokius nurodymus dėl viešųjų pirkimų“, – akcentavo V. Baltrūnas.

REKLAMA

REKLAMA

Advokatas teigė manantis, kad kaltinamasis aktas byloje yra neišsamus, kaltinimai nėra paremti faktinėmis aplinkybėmis.

V. Baltrūnas pastebėjo, jog byloje valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras nepateikė civilinio ieškinio.

„Nepateikdamas civilinio ieškinio prokuroras pripažįsta, kad žala savivaldybei nebuvo padaryta“, – sakė advokatas.

V. Baltrūnas, baigdamas savo kalbą teigė, jog jam nuostabą kelia R. M. Račkauskui iškeltos bylos, prieš jį vykdytų priemonių trukmė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Šešeri metai, kai vyksta byla. Jei vertinti nesankcionuotų veiksmų mano kliento atžvilgiu pradžią, (...) tai šiai dienai turime apie septynerius metus, sprendžiant šią problemą“, – dėstė Panevėžio miesto mero vadovas.

Advokatas pažymėjo prašantis teismo išteisinti R. M. Račkauską.

Pats R. M. Račkauskas teigė palaikantis savo advokato V. Baltrūno prašymą. Politikas pažymėjo manantis, kad kaltinimai jam yra paremti 2017 m. slapta fiksuoto jo ir M. Vaupšo pokalbio pagrindu. Politiko įsitikinimu, kaltinamajame akte atsirado tik dalis jo pokalbio su minėtu žmogumi frazių, kurios buvo interpretuotos klaidingai.

REKLAMA

„Slaptai fiksuotas pokalbis, iš kurio tarsi razinos iš pyrago ištraukiamos frazės, atskirai interpretuojamos, neįvertinant konteksto“, – tvirtino Panevėžio miesto meras.

Jis pasakojo, kad dar 2016 m. Panevėžio miesto savivaldybėje nutarta plėtoti miesto komunikacijos strategiją, ieškant būdų, kaip geriau komunikuoti apie miestą, jo erdves. Taigi, pasak R. M. Račkausko, jau tada svarstyta šiais klausimais kalbėtis su M. Vaupšu, kuris šioje srityje turėjo patirties. Taigi, mero teigimu, ir viešieji pirkimai dėl komunikacijos paslaugų nebuvo jo užgaida ar noras reklamuoti savo sprendimus.

REKLAMA

„Tai tikrai nebuvo slaptas mero ir G. Maskoliūnienės suokalbis“, – sakė kaltinamasis.

Šioje baudžiamojoje byloje baigiamąsias kalbas ketinama tęsti rugpjūčio 22 d.

LAT bylą grąžino Apeliaciniam teismui

ELTA primena, kad 2023 m. sausį Apeliacinis teismas panaikino pirmos instancijos teismo sprendimą ir išteisino Panevėžio miesto merą R. M. Račkauską ir jo patarėją G. Maskoliūnienę dėl piktnaudžiavimo. Tačiau tų pačių metų gruodį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas bylą grąžino Apeliaciniam teismui nagrinėti iš naujo.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Šiaulių apygardos teismas 2022 m. sausį R. M. Račkauską ir G. Maskoliūnienę buvo pripažinęs kaltais dėl to, kad, jie būdami valstybės tarnautojais, veikdami bendrininkų grupėje, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdami asmeninės naudos R. M. Račkauskui. Trečiojo kaltinamojo – reklamos agentūros vadovo M. Vaupšo – atžvilgiu baudžiamoji byla buvo nutraukta jam mirus.

Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu buvo pripažinta, kad Panevėžio miesto meras, talkinant savo patarėjai G. Maskoliūnienei, davė neteisėtus nurodymus Panevėžio miesto savivaldybės administracijos tarnautojams.

REKLAMA

Anot teisėsaugos, buvo siekiama, kad Panevėžio miesto savivaldybės administracijos organizuojamus viešinimo ir komunikacijos srities viešųjų pirkimų konkursus laimėtų su M. Vaupšu susijusi įmonė „Lukrecijos reklama“. Su M. Vaupšu iš anksto buvo suderintos perkamų paslaugų apimtys, techninės specifikacijos, paslaugų kainos.

Be to, bylos duomenimis, esą buvo susitarta ir dėl tolesnio bendradarbiavimo, tai yra kad Panevėžio miesto savivaldybės administracija ir ateityje iš M. Vaupšo atstovaujamos bendrovės pirks konsultacines paslaugas. Prokuratūra teigia, kad be oficialiai savivaldybės nupirktų paslaugų, R. M. Račkauskui buvo suteikta ir asmeniškai, kaip politikui, naudingų konsultacijų ruošiantis 2019-ųjų metų savivaldybių merų rinkimams.