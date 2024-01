Įsigaliojo draudimai: nesakykite, kad neįspėjo

Taip pat baigiasi nuo gruodžio 15 d. galiojęs draudimas tamsiuoju paros metu žvejoti visas žuvis Nemuno upėje nuo Gėgės upės žiočių iki Jurbarko tilto ir Nevėžio upėje nuo žiočių iki Babtų tilto.

Žvejojantiems lašišų ir šlakių migracijai svarbiose upėse (nurodytose Limituotos žvejybos tvarkos aprašo 1 priedo 1 lentelėje) primename, kad šiuo metu žvejyba jose leidžiama turint žvejo mėgėjo bilietą. Tačiau norintiems paimti sugautą lašišą arbą šlakį privaloma įsigyti žvejo mėgėjo kortelę šių žuvų žvejybai.

Nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d., per vieną žvejybą leidžiama sugauti vieną lašišą arba vieną šlakį, ne mažesnius kaip 65 cm.

Ataskaitas apie sugautas lašišas ir šlakius privaloma teikti tik tiems žvejams, kurie nepaleidžia sugautos lašišos arba šlakio atgal į vandens telkinį.

Jei žvejo mėgėjo kortelė išduota per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (ALIS), ne vėliau kaip per 10 minučių po lašišos arba šlakio sugavimo, per ALIS turi būti pateikta ataskaita nurodant sugautos žuvies rūšį, lytį ir dydį, žvejojusio asmens vardą, pavardę, žvejo mėgėjo kortelės numerį. Informaciją galima pateikti ir SMS žinute trumpuoju numeriu 1769 nurodant „ALIS“, žvejo mėgėjo kortelės numerį, rūšies kodą (lašišai – LAS, šlakiui – SLA) ir sugautų žuvų kiekį, pavyzdžiui, „ALIS 1999987 LAS1“.

Pateikus ataskaitą per ALIS arba SMS žinute, žvejo mėgėjo kortelės galiojimas panaikinamas. Išvykti iš žvejybos vietos nustatytais atvejais ir tvarka nepateikus ataskaitos per ALIS arba SMS žinute draudžiama.

Jei žvejo mėgėjo kortelė įsigyta ne per ALIS, sugavus ir nepaleidus atgal į vandens telkinį lašišos ar šlakio, ne vėliau kaip per 5 minutes žvejo mėgėjo kortelėje nurodytoje vietoje turi būti nuplėšiama jos dalis ir per 5 dienas el. paštu [email protected] pateikta ataskaita nurodant žuvies rūšį, lytį, dydį ir žvejybos vietą.

Draudimo laikotarpiu už bet kokiu būdu sugautas lašišas bus taikoma administracinė atsakomybė iki 300 eurų bauda, konfiskuojami žvejybos įrankiai, valtys ir kitos žvejybos priemonės.

Taip pat asmenys turės atlyginti žuvų ištekliams padarytą žalą – sumokėti po 240 eurų už kiekvieną sugautą lašišą.