Iš teismo – griežtas kirtis: už tyčinį nužudymą tauragiškiui gresia ilgi metai kalėjimo

Kaip skelbiama teismo pranešime spaudai, vyrui skirta 8 metų laisvės atėmimo bausmė.
Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkino visiškai
Byloje surinktais duomenimis nustatyta, kad kaltinamasis nuo kovo 27 d. iki kovo 28 d., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, namuose išgertuvių metu kilus konfliktui, rankomis ir kojomis sudavė nukentėjusiajam ne mažiau kaip dešimt smūgių į įvairias kūno vietas ir padarė sužalojimus smūgių vietose, ne mažiau kaip vieną kartą spyrė ir sportiniu svarmeniu (štangos disku) smogė gulinčiam nukentėjusiajam į pilvą, dėl ko nukentėjusysis mirė.
Anot teismo, kaltinamasis bylos nagrinėjimo metu savo kaltę pripažino iš dalies ir nurodė, kad nukentėjusiajam sudavė smūgius ranka ir tik į veidą dėl paties nukentėjusiojo nederamo ir amoralaus elgesio išgertuvių metu, tačiau jo nespardė ir svarmeniu jam nesudavė, todėl nukentėjusysis nuo jo smurtinių veiksmų negalėjo mirti.
Teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, nusprendė, kad tokia kaltinamojo pateikta versija yra visiškai paneigta byloje surinktais duomenimis.
Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgė į tai, kad kaltinamasis padarė vieną labai sunkų tyčinį nusikaltimą, sukėlusį išskirtinai sunkius ir negrįžtamus padarinius, tai yra žmogaus mirtį, į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo laipsnį, kaltės formą, kaltinamojo asmenybę charakterizuojančius duomenis, jo atsakomybę sunkinančią aplinkybę, lengvinančių aplinkybių nebuvimą.
Nuosprendžiu teismas Valstybinės ligonių kasos pareikštą civilinį ieškinį tenkino visiškai ir iš kaltinamojo priteisė apie 4 152 eurus turtinės žalos atlyginimą.
Klaipėdos apygardos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui.
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