Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Iš teismo – griežtas kirtis: už tyčinį nužudymą tauragiškiui gresia ilgi metai kalėjimo

2026-11-16 16:31 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-16 16:31
Pridėkite kaip šaltinį Google

Klaipėdos apygardos teismas anksčiau teistą tauragiškį pripažino kaltu dėl nužudymo ir skyrė vyrui laisvės atėmimo bausmę.

Teisingumas (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (5)

Klaipėdos apygardos teismas anksčiau teistą tauragiškį pripažino kaltu dėl nužudymo ir skyrė vyrui laisvės atėmimo bausmę.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbiama teismo pranešime spaudai, vyrui skirta 8 metų laisvės atėmimo bausmė.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Teismas, teisė

REKLAMA

Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkino visiškai

Byloje surinktais duomenimis nustatyta, kad kaltinamasis nuo kovo 27 d. iki kovo 28 d., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, namuose išgertuvių metu kilus konfliktui, rankomis ir kojomis sudavė nukentėjusiajam ne mažiau kaip dešimt smūgių į įvairias kūno vietas ir padarė sužalojimus smūgių vietose, ne mažiau kaip vieną kartą spyrė ir sportiniu svarmeniu (štangos disku) smogė gulinčiam nukentėjusiajam į pilvą, dėl ko nukentėjusysis mirė.

REKLAMA
REKLAMA

Anot teismo, kaltinamasis bylos nagrinėjimo metu savo kaltę pripažino iš dalies ir nurodė, kad nukentėjusiajam sudavė smūgius ranka ir tik į veidą dėl paties nukentėjusiojo nederamo ir amoralaus elgesio išgertuvių metu, tačiau jo nespardė ir svarmeniu jam nesudavė, todėl nukentėjusysis nuo jo smurtinių veiksmų negalėjo mirti. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, nusprendė, kad tokia kaltinamojo pateikta versija yra visiškai paneigta byloje surinktais duomenimis.

Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgė į tai, kad kaltinamasis padarė vieną labai sunkų tyčinį nusikaltimą, sukėlusį išskirtinai sunkius ir negrįžtamus padarinius, tai yra  žmogaus mirtį, į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo laipsnį, kaltės formą, kaltinamojo asmenybę charakterizuojančius duomenis, jo atsakomybę sunkinančią aplinkybę, lengvinančių aplinkybių nebuvimą.

Nuosprendžiu teismas Valstybinės ligonių kasos pareikštą civilinį ieškinį tenkino visiškai ir iš kaltinamojo priteisė apie 4 152 eurus turtinės žalos atlyginimą.

Klaipėdos apygardos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Teisingumas (nuotr. 123rf.com)
Klaipėdiečiui – griežtas teismo kirtis: subūrė organizuotą grupę labai sunkiems nusikaltimams daryti
Teisingumas (nuotr. 123rf.com)
Prieš devynerius metus įvykdytos žmogžudystės byla perduota teismui
Teismas, teisė
„Grigeo Klaipėda“ byloje – naujas vingis: teismas skelbs sprendimą

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų