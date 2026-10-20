Iš pasienio su Baltarusija – naujausia žinia: migrantai į Lietuvą bandė patekti per upelio pralaidą

Kaip antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), du iš Baltarusijos priartėjusius asmenis priešpiet per vaizdo stebėjimo sistemą užfiksavo Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos pareigūnai.
Du migrantai iš Baltarusijos į Lietuvą bandė patekti per upelio pralaidą
Migrantai į Lietuvą bandė patekti per maždaug 2,8 metro skersmens pralaidą, kuria iš Baltarusijos atiteka Kusenkos upelis.
Pasak VSAT, asmenys su savimi turėjo metalo žirkles, kuriomis, įtariama, ketino prakirpti pralaidos gale įrengtus metalinius vartus.
Pralaidoje migrantai išbuvo kiek daugiau nei minutę, o vėliau pasišalino į Baltarusiją.
VSAT neatmeta, kad migrantai, pamatę tvirtus vartus, suprato negalėsiantys jų įveikti turimomis žirklėmis. Taip pat įtariama, kad jie išgirdo artėjančių pasieniečių visureigių garsą.
Į įvykio vietą atvykę Kabelių ir Druskininkų užkardų pareigūnai apžiūrėjo pralaidos vartus, o teritorijai patikrinti pakėlė tarnybinį droną. Daugiau pažeidimų nenustatyta.
Šiemet Lietuvos pasieniečiai užkirto kelią 1695 neteisėtų migrantų bandymams patekti į šalį iš Baltarusijos neleistinose vietose.
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