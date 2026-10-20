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Iš pasienio su Baltarusija – naujausia žinia: migrantai į Lietuvą bandė patekti per upelio pralaidą

2026-10-20 15:05 / šaltinis: BNS
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2026-10-20 15:05
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Druskininkų savivaldybėje du, įtariama, neteisėti migrantai iš Baltarusijos į Lietuvą bandė patekti per upelio pralaidą, tačiau pastebėję metalinius vartus ir artėjančius pasieniečius grįžo atgal į Baltarusiją.

Pasienis (BNS nuotr.)

Druskininkų savivaldybėje du, įtariama, neteisėti migrantai iš Baltarusijos į Lietuvą bandė patekti per upelio pralaidą, tačiau pastebėję metalinius vartus ir artėjančius pasieniečius grįžo atgal į Baltarusiją.

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Kaip antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), du iš Baltarusijos priartėjusius asmenis priešpiet per vaizdo stebėjimo sistemą užfiksavo Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos pareigūnai.

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Du migrantai iš Baltarusijos į Lietuvą bandė patekti per upelio pralaidą

Migrantai į Lietuvą bandė patekti per maždaug 2,8 metro skersmens pralaidą, kuria iš Baltarusijos atiteka Kusenkos upelis.

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Pasak VSAT, asmenys su savimi turėjo metalo žirkles, kuriomis, įtariama, ketino prakirpti pralaidos gale įrengtus metalinius vartus.

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Pralaidoje migrantai išbuvo kiek daugiau nei minutę, o vėliau pasišalino į Baltarusiją.

VSAT neatmeta, kad migrantai, pamatę tvirtus vartus, suprato negalėsiantys jų įveikti turimomis žirklėmis. Taip pat įtariama, kad jie išgirdo artėjančių pasieniečių visureigių garsą.

Į įvykio vietą atvykę Kabelių ir Druskininkų užkardų pareigūnai apžiūrėjo pralaidos vartus, o teritorijai patikrinti pakėlė tarnybinį droną. Daugiau pažeidimų nenustatyta.

Šiemet Lietuvos pasieniečiai užkirto kelią 1695 neteisėtų migrantų bandymams patekti į šalį iš Baltarusijos neleistinose vietose.

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