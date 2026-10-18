Iš Oleko – sveikinimas profesoriui Landsbergiui

„Nuoširdžiai sveikinu profesorių Vytautą Landsbergį su 94-uoju gimtadieniu. Šia proga noriu jam padėkoti už išskirtinę drąsą ir nepalaužiamą ryžtą, kurių taip reikėjo mūsų valstybei. Už tai, kad Lietuvai lemtingomis dienomis jis telkė žmones ir tvirtai gynė mūsų tautos teisę pačiai spręsti savo likimą. Už tai, kad padėjo pasauliui išgirsti Lietuvos balsą.
Jo indėlis į nepriklausomybės atkūrimą ir jos gynimą yra neatsiejama mūsų valstybės istorijos dalis. Ir šiandien mūsų pareiga yra branginti šią laisvę ir perduoti ją ateities kartoms“, – sako Seimo Pirmininkas, linkėdamas profesoriui stiprios sveikatos, artimųjų šilumos ir kasdienio džiaugsmo, kurį teikia muzika ir poezija.
Švenčia 94-ąjį gimtadienį
Vytautas Landsbergis gimė 1932 m. spalio 18 d. Kaune. 1990–1992 m. jis vadovavo Aukščiausiajai Tarybai–Atkuriamajam Seimui, kuris 1990 m. kovo 11 d. atkūrė Lietuvos nepriklausomybę. 1996–2000 m. V. Landsbergis buvo Seimo Pirmininkas, o 2004–2014 m. – Europos Parlamento narys. Muzikologas, M. K. Čiurlionio kūrybos tyrėjas, daugelio knygų autorius.
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