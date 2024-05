Iš namų išvarytas vis tiek grįžo: susirangė lauke ant sofos

Pareigūnų pagalbą moteriai užfiksavo laidos „Farai“ operatorius.

Atvykus į vietą, pranešėja sveikinosi ir išklojo, kodėl kreipėsi pagalbos.

„Užgėrė. Kažkur tai gėrė, namuose kabinėjasi, nori išvažiuoti į Ukmergę. Tegul važiuoja, išvežkit jį į Ukmergę“, – sakė pareigūnus iškvietusi moteris.

Vyrui skirtas orderis

Tuo tarpu vyriškis aiškinosi, ar blaivumo nustatymas neatsilieps piniginei. Piliečiui nustatytas vidutinis girtumas.

Nuspręsta skirti orderį. Šeimininkei pareigūnai paaiškino orderio skyrimo tvarką. Jei jis bus išduotas, vyras namo pareiti negalės 15 parų ir prie jos prisiartinti per 100 metrų.

Vyras pareigūnui guodėsi, kad netoliese nėra giminių, todėl nori vykti į Ukmergę.

Tačiau kelionė piliečiui tokios būklės nenusimato. Užpildytas klausimynas ir vyrui skirtas orderis. Orderio, kuris turi pažaboti artimoje aplinkoje agresyviai besielgiančius asmenis, tvarka išaiškinta moteriai, viskas pakartota ir vyriškiui.

Lyg ir skaudu skirtis, bet dar skaudžiau būti kartu. Gal pusės mėnesio pertrauka padės susivokti, kas svarbiausia gyvenime.

Gerokai sutrikęs vyriškis susirinko savo daiktus ir šunelio išlydėtas patraukė į visas keturias puses šilto kampo ieškoti.

Įsitaisė lauke ant sofos

Tačiau vos saulė nusileido, policija sulaukė dar vieno šeimininkės skambučio. Moteris skundėsi, kad sugyventinis grįžo namo, kelia konfliktus ir neišeina.

Pasirodo, į namus patekti nepavyko, tad pareigūnai vyriškį rado įsitaisiusį ant lauke stovinčios sofos. Neveltui sakoma – savuose namuose ir sienos padeda. Bet ne šį kartą.

„O, vėl papuoliau...“, – pamatęs pareigūnus išsigando vyras.

Moteris pasakojo, kad gyvenimo draugas tykojo, kol moteris įleis šunį, kad kartu patektų į namus.

„Atidariau duris, kad šunį įleisčiau į kambarį, jisai už durų, matyt stovėjo čia. Čiupo už durų ir pradėjo laužyt tas duris. Kažkaip jis įėjo į kambarį, bet aš jį išgrūdau, o kaip, pati nesuprantu“, – skundėsi moteriškė.

Neišgirdo vieną kartą, teko pakartoti antrąjį. Nesilaikius orderio įpareigojimų bus skirta bauda.

Preigūnas piliečiui pasiūlė nusinešti sofą tolėliau nuo namų. Vyrą tokia mintis sudomino. Jis norėtų – iki Jurbarko.

„A tu padėsi man?“, – operatoriaus klausė vyras.

Iš namų vėl išėjo moteris. Pasigedo žiebtuvėlio, tad reikalavo vyriškio grąžinti.

„Imk, gražuole, mano. Mano gražuolė“, – atšovė vyras.

Šilti jausmai ir mandagūs žodžiai panašu, kad neišgelbėjo. Žiebtuvėlis staigiai pranyko iš rankų ir pradėtas pildyti protokolas.

„Kalėjime nesėdėjau, nežinau“, – teisinasi sugyventinis.

„Yra pinigų, tada draugų yra“

Antrąkart – su krepšiu ant peties ir į atvirą pasaulį. Tiesa, geografiškai susiorientuoti buvo kiek sunku.

Visgi pilietis priprašė pavežamas iki draugo namų. Gal neliks abejingas ir priglaus be pastogės likusį klajūną?

Vėlų metą troboje buvo tamsu. Beldimas į langą pažadino šeimininką. Pareigūnas paaiškino situaciją, paprašė priimti nelaimėlį ir akimirksniu sulaukė atsakymo.

„Aš tavo draugas, kada turiu pinigų. No, no, ne, ne“, – griežtai atšovė namų šeimininkas.

„Yra pinigų, tada draugų yra“, – nusivylė prieglobsčio neradęs vyras.

Be mylimosios, be namų, be pinigų ir be draugų. Vienišas keistuolis naktyje. Likimą nusikalame patys, patys jį ir galime pakeisti.

