Kaip teigiama pranešime, antradienį šios bažnyčios dvasininkai, vienuoliai ir parapijų atstovai pasauliečiai parengė bendrą pareiškimą, kurį pasirašė 148 susirinkimo atstovai.
„Esame kategoriškai prieš savo bažnytinės jurisdikcijos keitimą ir neketiname pereiti į Konstantinopolio patriarchatą. Nei valstybinės įstaigos, nei politinės struktūros neturi teisės primesti stačiatikių bendruomenėms kitą bažnytinę jurisdikciją prieš jų laisvai išreikštą valią“, – teigiama pareiškime.
Konservatoriai registravo įstatymų pataisas
Lietuvos stačiatikių bažnyčia taip pat patvirtino savo įsipareigojimą Lietuvos Konstitucijai ir įstatymams, taip pat šalies nepriklausomybei ir valstybės suverenitetui.
Kaip skelbė BNS, konservatoriai Audronius Ažubalis ir Arvydas Anušauskas, siekdami apriboti Maskvos patriarchato įtaką Lietuvoje, registravo įstatymų pataisas, kuriomis siūloma tradicinės Lietuvos stačiatikių bendrijos atstovavimą priskirti Konstantinopolio patriarchato egzarchatui ir jam perduoti šešis religinius objektus, šiuo metu valdomus Maskvos patriarchatui pavaldžių stačiatikių.
Pareiškime konkrečiai išdėstyta ir pozicija dėl karo Ukrainoje – teigiama, kad „bažnyčia nepalaiko karo ir smurto, meldžiasi už taiką Ukrainoje ir tęsia savo tarnystę Dievui bei žmonėms, įskaitant Ukrainos pabėgėlius, integruodama juos į visavertį Lietuvos visuomeninį gyvenimą“.
Susirinkimo dalyviai pabrėžė, kad nacionalinio saugumo klausimai turi būti sprendžiami remiantis konkrečiais faktais, laikantis įstatymų ir gerbiant piliečių konstitucines teises.
Pareiškime cituojama Teisingumo ministerijos išvada, kurioje teigiama, kad „vien priklausymas religinei bendruomenei neturėtų būti pagrindas jos narius iš anksto laikyti keliančiais grėsmę valstybės saugumui“.
Dokumente taip pat atkreipiamas dėmesys į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas, kuriose nurodyta daugybė įstatymų projektų nuostatų neatitikimų Konstitucijai.
Susirinkimo dalyviai paragino išsamiai įvertinti įstatymų projektų atitiktį Konstitucijai ir Europos žmogaus teisių konvencijai, atsižvelgiant į Teisingumo ministerijos ir Seimo kanceliarijos Teisės departamento nuomones.
„Neeilinis susirinkimas išreiškė visapusišką paramą Vilniaus ir Lietuvos metropolitui Inokentijui, jo pastangoms išsaugoti pilietinę santarvę ir religinę taiką šalyje“, – rašoma pranešime.
Be to, susirinkimo dalyviai paragino valdžios pareigūnus užmegzti atvirą, konstruktyvų ir prasmingą dialogą su Lietuvos Stačiatikių bažnyčios vadovybe visais klausimais, susijusiais su jos teisėmis ir interesais.
Patvirtintas pareiškimas buvo išsiųstas Seimo pirmininkui Juozui Olekui ir parlamento nariams, taip pat Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui.
BNS pavasarį rašė, kad žvalgybos institucijų parengtoje grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo ataskaitoje nurodoma, jog Stačiatikių bažnyčia užima reikšmingą vietą formuojant ir palaikant Rusijos režimo ideologinius naratyvus.
Lietuvos stačiatikių arkivyskupijos vadovybė viešai yra pasmerkusi Rusijos karą prieš Ukrainą ir ne kartą skelbusi siekianti savarankiškumo nuo Maskvos patriarchato, tačiau, anot žvalgybos, reikšmingų pokyčių šioje srityje neįvyko.
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