Iš ligoninės pasprukti bandęs nuteistasis sukėlė chaosą: į konvojaus pareigūnus sviedė lovą

Darius E. buvo kaltinamas tuo, kad atlikdamas laisvės atėmimo bausmę, tyčia sugadino svetimą turtą bei vartojo fizinį smurtą prieš jį konvojavusius pareigūnus. Taip pat jis pasikėsino pabėgti iš jo laikymo vietos.

Nuteistasis atlikinėjo bausmę pagal 2020 m. sausio 16 d. Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų nuosprendį. Jam buvo skirta 8 metų terminuota laisvės atėmimo bausmė. Dabar už grotų jam teks praleisti daugiau laiko.

Chaosas ligoninėje

2021 m. kovo 18 d. apie 11.30 val. jis buvo atvežtas į ligoninės priėmimo skyrių. Jis buvo konvojuotas iš pataisos namų ir laukdamas priėmimo gydytojo konsultacijai, išsilaisvino iš antrankių, kuriais buvo prirakintas prie metalinio suolo.

Bandydamas pabėgti iš ligoninės priėmimo skyriaus, jis bėgo link automatinių išėjimo durų, kurios nuo judesio pačios atsidaro, bet tuo momentu jos neatsidarė. Todėl nuteistasis tyčia stipriai į jas atsitrenkė, taip sugadindamas automatines duris ir suskaldydamas durų stiklą, kurio vertė 815 eurų.

Tada jis apsisuko bėgti ligoninės koridoriumi į kitą pusę. Vyras nereagavo į pareigūnų nurodymus sustoti ir nusiraminti. Nurodymų nevykdė ir bandydamas išvengti sulaikymo, nubėgo į ligoninės koridoriaus gale buvusią sanitarinę patalpą.

Ten priešinosi sulaikomas. Bandant pargriauti nuteistąjį ant žemės ir jį sulaikyti, Darius E. tyčiniais veiksmais priešinosi ir muistėsi, sukiojosi, stumdėsi, tokiu būdu panaudodamas fizinį smurtą dviejų pareigūnų atžvilgiu.

Tada jis tyčia sanitarinėje patalpoje buvusią kušetę-lovą metė ir ja pataikė į konvojaus pareigūnus. Pastariesiems buvo nustatyti nežymūs sveikatos sutrikdymai. Galiausiai jam pabėgti nepavyko, nes vyras buvo sulaikytas pareigūnų.

Pirmasis nuosprendis

Šios bylos ėmėsi Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teismas. Jie nusprendė Darių E. pripažinti kaltu dėl visų padarytų nusikaltimų ir paskirti jam subendrintą 2 metų laisvės atėmimo bausmę.

Paaiškėjo, kad Darius E. prieš tai buvo nuteistas Vokietijoje, kur jam paskirta 8 metų įkalinimo bausmė. Jam dar buvo likę 3 metai ir beveik 4 mėnesiai.

Tačiau po bandymo pabėgti, šis terminas prailgintas. Vis dėlto, pridėti ne du metai, o 9 mėnesiai. Tai reiškia, kad už grotų vyras iš viso praleis 4 metus.

Pateikė apeliaciją

Su nuosprendžiu nesutikęs nuteistasis pateikė apeliacinį skundą. Jis prašė panaikinti Marijampolės apylinkės teismo 2022 m. kovo 28 d. Nuosprendį, nutraukti bylą bei priimti išteisinamąjį nuosprendį.

Apeliaciniame skunde tvirtinama, kad pirmosios instancijos teismas, visų pirma, turėjo nustatyti, ar pataisos įstaigos pareigūnai tinkamai įvertino padėtį, tinkamai vykdė savo funkcijas, ar ėmėsi visų priemonių, kad būtų užtikrintas visuomenės saugumas, o nuteistasis būtų prevenciškai atgrasytas nuo galimai neteisėtų veikų.

Pataisos įstaigoms pareigūnams buvo žinoma, kad jis jau ne vienerius metus atlieka laisvės atėmimo bausmę, yra pasiilgęs savo šeimos ir artimųjų, todėl jie galėjo numanyti, kad jis gali bandyti pabėgti.

Tačiau šiuo atveju, anot nuteistojo, pareigūnai, lydėdami jį į ligoninę, net nepasidomėjo, kas jis per žmogus ir kokio elgesio iš jo galima tikėtis. Dėl tokio aplaidumo, o galbūt ir turėdami tikslą išprovokuoti nuteistąjį atlikti neteisėtus veiksmus, pataisos įstaigos pareigūnai pristatė jį į ligoninę net neturėdami vaizdo registratorių.

Be to, vienas iš trijų pareigūnų liko automobilyje. Dėl to apeliantas daro išvadą, kad buvo planuojama, jog jis bandys pabėgti, todėl vienas pareigūnas ir liko lauke, kad tam sutrukdytų. Po atvykimo į ligoninę praėjus valandai, vienas pareigūnas pasišalino į tualetą.

Vietoj to, kad prailgintus antrankius perduotų likusiam pareigūnui ar pakviestų trečiąjį pareigūną, antrankiai buvo prisegti prie suolo, be to, jie nebuvo pakankamai suveržti, nuteistojo rankos nebuvo stebimos.

Darius E. teigė, kad tokiu būdu buvo sudarytos visos sąlygos nuteistojo pabėgimui, jis buvo provokuojamas padaryti nusikaltimą. Anot jo, konstatavus, jog veikos padarymą nulėmė provokacija, baudžiamosios atsakomybės taikymas yra negalimas, nes valstybė negali sukurti nusikaltimų, o po to už juos bausti.

Apeliantas nurodo, kad atliekant tarnybinį tyrimą dėl įvykio ligoninėje, pataisos įstaigos pareigūnai jį patikino, kad jis bus nubaustas tik drausmine tvarka, todėl nėra būtinybės kviesti advokato.

Tačiau skundžiamas teismo sprendimas įrodo, kad jis buvo apgautas, prisipažinimas išgautas apgaulės būdu, nedalyvaujant gynėjui, nesuteikus įtariamojo statuso, kas taip pat patvirtina anksčiau minėtą provokacijos faktą.

Vis dėlto, apeliaciją išnagrinėjęs Kauno apygardos teismas nusprendė atlikti tik smulkius pakeitimus pirmos instancijos teismo nuosprendyje. Šie neturėjo įtakos bausmės trukmei, tad už grotų Darius E. turės praleisti 4 metus.