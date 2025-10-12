Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Iš Kremliaus fondo – kai kurių Lietuvos advokatų finansavimas? Jiems iškeltos drausmės bylos

2025-10-12 13:24 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-12 13:24

Advokatų taryba iškėlė drausmės bylas trims Vilniaus advokatams – įtariama, kad jie gavo pinigų iš Kremliaus finansuojamo fondo „Pravfond“.

Iš Kremliaus „Pravfondo“ pinigų galbūt gavusiems Lietuvos advokatams iškeltos drausmės bylos (nuotr. Elta)

Advokatų taryba iškėlė drausmės bylas trims Vilniaus advokatams – įtariama, kad jie gavo pinigų iš Kremliaus finansuojamo fondo „Pravfond".

Šis fondas nuo 2023 m. birželio yra įtrauktas į tarptautinių sankcijų sąrašą.

Drausmės bylos yra iškeltos advokatams: Ryšardui Burdai, Julijai Asovskajai ir Nikolajui Voinovui.

Lietuvos advokatūros atstovė ryšiams su visuomene Rūta Andriuškaitė Eltai sakė, kad sprendimą iškelti drausmės bylas Advokatų taryba priėmė rugsėjo 24 dieną.

Drausmės bylos perduotos nagrinėti Advokatų garbės teismui.

„Advokatų tarybos nuomone, advokato kreipimasis ir galimo finansinio atlygio gavimas iš sankcionuoto subjekto (ne kliento) yra nesuderinama su advokato sąžiningumu, nepriekaištingu elgesiu, atsakingumu, veiklos teisėtumu, tačiau galutinis advokatų veiksmų įvertinimas yra perduodamas Advokatų garbės teismui“, – Eltai teigė Lietuvos advokatūros atstovė.

Visi trys minėti advokatai gynė už akių teisiamus Sausio 13-osios bylos kaltinamuosius. 

KGB grupės „Alfa“ vadovą Michailą Golovatovą ir tiesiogiai teisme dalyvavusį Rusijos pilietį, buvusį tankistą Jurijų Melį teisme gynė Ryšardas Burda. 

Pastaruoju metu R. Burda gina baudžiamojoje byloje dėl veikimo prieš Lietuvą ir tarptautinių nusikaltimų neigimo kaltinimų sulaukusį buvusį prosovietinės organizacijos „Jedinstvo“ lyderį Valerijų Ivanovą.

Advokatė J. Asovskaja Sausio 13-osios byloje gynė buvusį sovietų karininką Genadijų Ivanovą. Lietuvoje gyvenantis Rusijos pilietis buvo nuteistas realia laisvės atėmimo bausme. 

Ši advokatė taip pat teisme gynė už šnipinėjimą Rusijai kalėjusį Baltijos jaunimo asociacijos „Juvenis“ generalinio direktorių Aleksėjų Greičių.

Advokatas N. Voinovas Sausio 13-osios byloje gynė už akių kalėti nuteistą lietuvį Albertą Galinaitį.

Advokatai nelinkę komentuoti iškeltų drausmės bylų

Advokatas N. Voinovas sakė, kad lauks Advokatų garbės teismo verdikto ir jį vykdys. 

„Aš tiesiog lauksiu sprendimo ir sąžiningai vykdysiu priimtą sprendimą ir tiek. Visi paaiškinimai buvo duoti tarybai, tai skambinkit jiems, gal jie jums suteiks informacijos. Ką reiškia sankcionuojamas (fondas – ELTA)? Kada aš bendravau su savo klientu, jokių sankcijų nebuvo, bendrauju nuo 2016 metų, jam atstovavau visų instancijų teismuose. Mūsų santykiai buvo dalykiniai jokių problemų su apmokėjimu nebuvo. Aš vairuoju, atsiprašau, man nepatogu kalbėti“, – Eltai tepasakė advokatas N. Voinovas.  

Advokatas R. Burda teigė negalintis nei patvirtinti, nei paneigti advokatūros priimto sprendimo.

„Negaliu nieko komentuoti, atleiskite, tikrai negaliu komentuoti. Atsakymo nebus“, – sakė jis.

Tuo metu advokatė J. Asovskaja Eltai tepasakė vieną sakinį, kad minėto Advokatūros sprendimo nieko nekomentuos. 

ELTA primena, jog naujienų portalas lrt.lt skelbė, kad daugiau nei dešimtmetį veikiantis Rusijos specialiųjų tarnybų kontroliuojamas užsienyje gyvenančių tėvynainių teisių gynimo ir paramos fondas („Pravfondas“) Lietuvoje gausiai finansavo Sausio 13-osios byloje dėl nusikaltimų žmoniškumui kaltinamųjų advokatus ir skyrė pinigų aktyvistams, skleidžiantiems Kremliaus propagandą. 

Portalo duomenimis, R. Burda nuo 2018 metų iš minėto fondo prašė bent 60 tūkst. eurų, advokatė J. Asovskaja „Pravfondui“ už G. Ivanovo atstovavimą Europos Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT) pateikė 15 tūkst. eurų sąskaitą, tokią pat sąskaitą galėjo pateikti ir advokatas N. Voinovas už A. Galinaičio gynybą EŽTT.

Fondo pinigai nurodytiems asmenims buvo pervedami į rusiškame banke „Sberbank“ jų atsidarytas sąskaitas.

LRT duomenimis, 2012-2024 m. „Pravfondas“ įvairioms veikloms Vakarų valstybėse išdalijo per 6 mln. JAV dolerių (apie 5,4 mln. eurų). 

