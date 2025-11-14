Iš estų – kartūs klausimai Ruginienei dėl Žemaitaičio

„Užsienio politiką formuoja prezidentas ir Vyriausybė. Mes turime aiškius tikslus ir aiškų darbo planą. Ukraina ir Ukrainos parama yra vienas iš prioritetų (…). Turime įvairių politikų. Man atrodo, ir Estija, ir Latvija Seime turi įvairaus lygio politikų, bet labai svarbu, kaip susišneka aukščiausi valstybės vadovai, kokie yra mūsų tikslai, kokie sprendimai ir kokie yra daromi darbai“, – Taline surengtos spaudos konferencijos metu kalbėjo I. Ruginienė.
„Šiai dienai neabejotinai yra svarbi mūsų šalies gynyba (…), neabejotinai svarbi parama Ukrainai, integruojantis į Europos Sąjungą (ES) ir tampant visaverte nare. Ir tą mes deklaruojame aiškiai. Visos kitos interpretacijos yra individualūs pasisakymai, neturintys jokio ryšio su pagrindiniu Vyriausybės darbu“, – akcentavo ji.
ELTA primena, kad šią savaitę R. Žemaitaitis susitiko su Lietuvoje viešėjusius Vengrijos užsienio reikalų ministru Péteriu Szijjartu.
„Aušriečių“ lyderis teigė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus. Jis taip pat sakė nesibaiminantis oponentų kritikos dėl susitikimo su prieštaringai vertinamu Vengrijos politiku.
Prezidentūra kritiškai įvertino šį politikų susitikimą, akcentuojant, kad R. Žemaitaitis bando kurti alternatyvią užsienio politiką.
Dėl galimos kolaicijos griūties nesijaudina
Šios savaitės pradžioje Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad jei „aušriečiai“ nepalaikys teikiamo 2026 m. valstybės biudžeto projekto, tai reikš, kad koalicija turėtų skirstytis.
Vis dėlto ministrė pirmininkė sako dėl tokio scenarijaus nesijaudinanti.
„Aš dabar tiesiog dėl to jau ir nepergyvenu“, – lrt radijui sakė Vyriausybės vadovė.
„Tas, kas yra (mūsų – ELTA) bendramintis ir taip pat atėjo (į koaliciją – ELTA) dėl darbų, kurie yra nukreipti į Lietuvos piliečių gerovę, tai eis kartu koją kojon su mumis. O tas, kas mano, kad kiti dalykai yra svarbesni, matyt, bus nepakeliui su mumis“, – akcentavo ji.
Pirmadienį naujienų portalas „Delfi“ skelbė, kad „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis negarantuoja, jog jo vadovaujama frakcija palaikys 2026 m. valstybės biudžeto projektą. Parlamentaras tvirtino, kad šiuo metu tarp valdančiosios koalicijos partnerių trūksta aiškaus sutarimo, kam ir kiek lėšų turėtų būti skirta.
„Aušrietis“ taip pat teigė, kad, norint užtikrinti pakankamą finansavimą kitoms lėšų stokojančioms sritims, būtų galima apkarpyti gynybai numatytą skirti lėšų dalį.
Savo ruožtu socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad, jeigu „Nemuno aušra“ nepalaikys kitų metų biudžeto projekto, teks konstatuoti koalicijos neveiklumą.
ELTA primena, kad šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, jame gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų.
Valstybės biudžetas parlamente bus svarstomas dviem stadijomis – antrasis svarstymas turėtų įvykti iki gruodžio 9 d., paskutinis balsavimas dėl valstybės biudžeto projekto turėtų įvykti iki gruodžio 23 dienos.
