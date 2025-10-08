Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva

Inga Ruginienė Kauno klinikose stebės civilinės saugos pratybas

2025-10-08 06:18 / šaltinis: BNS
2025-10-08 06:18

Kauno klinikose antradienį vyks civilinės saugos pratybos „Darbuotojų veiksmai įvykus ekstremaliajam įvykiui“, jas stebės ministrė pirmininkė Inga Ruginienė.

Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Lukas Balandis)

Šios pratybos – didžiausių mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų „Vyčio skliautas 2025" dalis.

0

Šios pratybos – didžiausių mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų „Vyčio skliautas 2025“ dalis.

Jų metu bus imituoti keli ekstremalių įvykių scenarijai: gaisras Kauno klinikose ir gama peilio incidentas mobilizacijos metu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kauno klinikų teritorijoje bus galima matyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Radiacinės saugos centro bei Policijos automobilius ir pareigūnus.

Pratybas taip pat stebės Kauno klinikų generalinis direktorius Renaldas Jurkevičius ir Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.

Kaip rašė BNS, pratybos „Vyčio skliautas 2025“ truks iki spalio 11 dienos.

Pagrindinis jų tikslas – įvertinti valstybės mobilizacinės sistemos būklę, kaip veiktų esminis valstybės persitvarkymas ir išteklių sutelkimas pasirengiant šalies gynybai, vykdant gyvybiškai svarbias funkcijas sparčiai kintančioje saugumo aplinkoje.

