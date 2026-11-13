Įmonės Alytuje vadovui – pareigūnų kirtis: pareikšti įtarimai dėl apgaulingos apskaitos tvarkymo

Kaip teigiama Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešime spaudai, lapkričio 11 d. policijos pareigūnai atliko kratas Alytuje registruotos įmonės, kuri vykdo mechanizuoto vidaus ir išorės sienų tinkavimo bei vidaus apdailos darbus, direktoriaus (gim. 1977 m.) ir įmonės buhalterės (gim. 1986 m.) gyvenamosiose bei pagalbinėse patalpose.
Įtariama, kad nefiksavo daugiau kaip 300,5 tūkst. eurų pajamų
Įtariama, kad 2025–2026 m. laikotarpiu įmonės vadovas, už teikiamas sienų tinkavimo bei vidaus apdailos paslaugas, finansinės apskaitos dokumentuose nefiksavo daugiau kaip 300,5 tūkst. eurų pajamų, gautų iš klientų už suteiktas paslaugas.
Teigiama, kad ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, jog įmonėje galimai buvo apgaulingai tvarkoma finansinė apskaita.
Kratų metu rasta ir paimta 10 640 eurų grynųjų pinigų, kompiuteris, mobiliojo ryšio telefonas bei įvairūs rankraštiniai užrašai.
Įmonės vadovui įteiktas pranešimas apie įtarimą dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo ir organizavimo.
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