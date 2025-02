Hofmanas: kiekvienas „Lietuvos žirgyno“ valdybos narys gali imtis savo iniciatyvos

„Noriu pasakyti, kad kiekvienas valdybos narys gali imtis savo iniciatyvos ir teikti savo siūlymus. Jie nėra kažkaip įpareigoti ar apriboti sprendžiant tuos klausimus“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė I. Hofmanas.

Ministras nemato problemų tame, kad siekiant išsiaiškint situaciją Antikorupcijos komisija kreipsis į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT). Bet jam užkliuvo įpareigojimas Žemės ūkio ministerijai sudaryti žirgyno strategiją, nes tai bendrovės valdybos atsakomybė.

„Labai gerai. Tegul STT įvertina ir greičiau atsako į kylančius klausimus“, – sakė jis.

„Dėl strategijos parengimo, tai čia truputį yra netikslumų. Nes ne ministerija turėtų rengti tą strategija bet valdyba. Ministerija prisidės prie to. Ne dėl to, kad kažkas įpareigojo, bet dėl to, kad reikalingas šeimininko požiūris“, – komentavo jis.

Taip pat I. Hofmanas paminėjo, kad ieškos finansavimo žirgyno padalinių atnaujinimui. Šiuo metu, anot I. Hofmano, Riešėje esančiam „Lietuvos žirgynų“ padaliniui reikėtų 2 mln. eurų.

„Ieškosime tų finansinių šaltinių, kurie leistų žirgyną atnaujinti ar įveiklinti komercinei veiklai“, – sakė I. Hofmanas.

Anksčiau bendrovės valdybos pirmininkas Juozas Rinkevičius yra sakęs, kad reikia atnaujinti dar du žirgyno padalinius, tad iš viso „Lietuvos žirgynui“ reikalingi papildomi 5-8 mln. eurų. Žemės ūkio ministras patvirtino – tokia situacija jam žinoma.

Trečiadienį Seimo Antikorupcijos komisija nusprendė kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), prašant ištirti, ar „Lietuvos žirgyno“ nepriklausoma valdyba patyrė Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) spaudimą atleisti dabartinę žirgyno vadovę Feliciją Kelmickaitę ir į jos pareigas paskirti žemės ūkio ministro patarėją Genadijų Vorobjovą.

Posėdžio metu žirgyno valdybos narys Andrius Burlėga teigė, kad, nors siūlymas keisti vadovę atėjo iš jo, ministro patarėjo vardas tarp žiniasklaidos išplitusiuose dokumentuose atsidūrė per klaidą.

Kaip anksčiau skelbė ELTA, sausio pabaigoje viešumoje pasklido informacija, kad ŽŪM valdomo „Lietuvos žirgyno“ nepriklausoma valdyba galimai yra patyrusi ministerijos spaudimą atleisti dabartinę žirgyno vadovę Feliciją Kelmickaitę.

Kaip skelbė LRT, vietoje F. Kelmickaitės vadovauti įmonei ruošiamas dabartinis I. Hofmano patarėjas Genadijus Vorobjovas.

Jo kandidatūra įvardinta sausio 20 dienos „Lietuvos žirgyno“ valdybos posėdžio protokolo projekte.

Dokumente nurodoma, kad skirti G. Vorobjovą laikinuoju įmonės vadovu nuo sausio 21 d., „bet ne ilgiau kaip iki 2030 m. sausio 20 d.“