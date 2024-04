Gyventojai nesupranta, kas vyksta Liepynės kapinėse: įprastos tvarkos – nė kvapo

Sostinės Liepynės kapinėse besiilsinčių žmonių ramybę drumsčia Vilniaus savivaldybės ir du dešimtmečius kapines prižiūrėjusios privačios įmonės konfliktas. O štai kenčia dėl to mirusiųjų artimieji, likę be aiškios informacijos, kas už ką atsakingas, o svarbiausia – likę be vandens.