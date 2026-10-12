Girtas ir įsiutęs: vyras spardė ir niokojo greičio matuoklį

Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas užfiksuotas apie 21.48 val. Šermukšnių gatvėje.
Pirminiais duomenimis, 1993 metais gimęs vyras spyrė ir apgadino kilnojamąjį vidutinio greičio matuoklį.
Įpūtė 3,54 prom.
Įtariamasis uždarytas į areštinę. Jam nustatytas sunkus girtumas – 3,54 prom.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
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