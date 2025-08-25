Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gimnazijos mokytojai paskelbus bado akciją, Kalvarijos meras žada ieškoti kompromiso

2025-08-25 16:59 / šaltinis: BNS
2025-08-25 16:59

Kalvarijos gimnazijos pradinių klasių mokytojai bei gimnazijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkei Eglei Navickienei paskelbus bado akciją dėl vadovo veiksmų, savivaldybė žada ieškoti kompromiso.

Mokykla (Paulius Peleckis/Fotobankas)

Pasak Kalvarijos mero Nerijaus Šidlausko, antradienį savivaldybėje šiuo klausimu suplanuotas susitikimas.

„Rytoj darom susirinkimą tuo klausimu. Bandysim spręst, gal pasikeitė kažkokie epizodai, gal pasikeitė kažkokios sąlygos, lūkesčiai. Nežinau, pasižiūrėsim, kaip vadovas vertina tą visą situaciją, kaip jis mato tą situaciją, kokie darbuotojos tikslai po tokios situacijos, ir kokie sprendimo būdai. Vertinsim visas puses ir ieškosim kompromisinio varianto. (...) Kviesim ir mokyklos vadovą, kviesim ir pačią mokytoją. O kas dalyvaus, aš negaliu atsakyti“, – BNS sakė N. Šidlauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Situacija, aišku, dabar nemaloni, labai sudėtinga situacija, tokio vienareikšmiško vertinimo negali būti. Negalima atsistot, ta prasme, nei į darbdavio pusę, nei į darbuotojo pusę“, – teigė meras.

Anot N. Šidlausko, paskutinį kartą problemos dėl profsąjungos ir gimnazijos vadovybės konfliktų aptarinėtos balandžio 10 dieną.

Po susitikimo mokyklos direktorius buvo neoficialiai įgaliotas toliau spręsti ir ieškoti sprendimo iškilusiems konfliktams kartu su profesine sąjunga.

„Dalyvavo (BNS – Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos) pirmininkas Andrius Navickas ir lygtais mes išsprendėm (BNS – konfliktą). Tiesiog mes jos daugiau negvildenom, nes atrodė, kad ta situacija yra išspręsta“, – kalbėjo meras.

BNS rašė, kad pirmadienį Kalvarijos gimnazijos pradinių klasių mokytoja bei gimnazijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė E. Navickienė paskelbė bado akciją, nes teigia patirianti psicholginį spaudimą iš mokyklos administracijos bei nesibaigiančius konfliktus.

Akcijos metu E. Navickienė planuoja šalia gimnazijos pasistatyti palapinę ir, kol truks protestas, nevalgyti.

Su gimnazijos vadovu Evaldu Ulevičiumi BNS pirmadienį susisiekti nepavyko.

