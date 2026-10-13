Gargžduose pradedamos naujo lopšelio-darželio statybos: vertė – 6 mln. eurų

Skelbiama, kad Karaliaus Mindaugo gatvėje statomas vieno aukšto darželio pastatas apims kiek didesnį nei 2,5 tūkst. kvadratinių metrų plotą. Jame iš viso bus įrengtos devynios grupės darželinukams, dar trys – lopšelinukams.
Taip pat ugdymo įstaigoje bus įrengtas sensorinis kambarys bei universali sporto salė, kurioje vienu metu edukacines ir sportines veiklas galės vykdyti dvi vaikų grupės. Be to, pastate suplanuoti reikalingi kabinetai įstaigos administracijai bei specialistams.
Planuojama, kad naujame lopšelyje-darželyje iš viso bus ugdomi 225 vaikai.
„Naujojo darželio Gargžduose statybos – tikrai labai lauktas ir reikalingas projektas. Juo ne tik spręsime vietų trūkumą darželiuose, bet ir sukursime naujų darbo vietų specialistams, pedagogams, plėsime, gerinsime ir gražinsime miesto aplinką, infrastruktūrą“, – pranešime cituojama Klaipėdos rajono vicemerė Violeta Riaukienė.
Klaipėdos rajono savivaldybė sutartį dėl naujo lopšelio-darželio statybų pasirašė su bendrove „Skanto“.
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