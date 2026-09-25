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Gaižiūnų poligone baigėsi tarptautinės snaiperių pratybos

2026-09-25 18:14 / šaltinis: BNS / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-25 18:14
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Gaižiūnų poligone baigėsi tarptautinės snaiperių pratybos „Baltijos angies kirtis 26“ (angl. „Baltic Viper Strike“), kuriose dalyvavo daugiau kaip 40 snaiperių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Ispanijos, Kanados ir Nyderlandų.

Lietuvos kariuomenės nuotr.
GALERIJA (24)

Gaižiūnų poligone baigėsi tarptautinės snaiperių pratybos „Baltijos angies kirtis 26“ (angl. „Baltic Viper Strike“), kuriose dalyvavo daugiau kaip 40 snaiperių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Ispanijos, Kanados ir Nyderlandų.

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Kaip penktadienį pranešė Lietuvos kariuomenė, pratybų taikliausieji – svečiai iš Kanados, Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Kunigaikščio Vaidoto pėstininkų bataliono ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų bataliono snaiperiai.

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„Šios pratybos – tai ne tik galimybė pasitikrinti taiklumą. Tai ir patirties mainai, naujų įgūdžių įgijimas bei galimybė treniruotis kartu su sąjungininkais. Tokiose pratybose snaiperiai stiprina savo taktinius įgūdžius ir gebėjimą veikti sudėtingomis sąlygomis, kad būtų pasirengę vykdyti užduotis realiame mūšio lauke“, – pranešime cituojamas 1-osios divizijos štabo viršininkas Darius Kisielius.

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(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvos kariuomenė

Pasak kariuomenės, pratybose snaiperiai susidūrė su sudėtingomis maskavimosi, orientavimosi, taiklumo ir greito reagavimo užduotimis.

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„Dalyviams teko infiltruotis į nurodytus rajonus, atlikti spartųjį žygį, įveikti kliūčių ruožą, sėlinti iki nurodyto taško ir visa tai atlikti intensyvaus stebėjimo nuo žemės ir iš oro sąlygomis“, – teigiama pranešime.

Naudojo žvalgybinius ir atakos dronus

Pratybose dalyvavę Lietuvos šaulių sąjungos šauliai snaiperiams aptikti naudojo žvalgybinius ir atakos dronus, o Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai, pasitelkę tarnybinius šunis, prisidėjo prie snaiperių pėdsakų ir pozicijų paieškos.

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Pratybose užduotys snaiperiams buvo susijusios ne tik su šaudymu iš snaiperinio ginklo iki 2,4 km, bet ir iš pistoleto bei automatinių ginklų.

Anot kariuomenės, snaiperiai turėjo atrinkti prioritetinius taikinius, šaudyti iš nestandartinių pozicijų ir padėčių, naikinti judančius taikinius dienos ir nakties metu nežinomais atstumais. Papildomų iššūkių kėlė užduotys, kurias teko atlikti po intensyvaus fizinio krūvio, taip pat šaudymas iš valties ir sraigtasparnio.

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„Baltijos angies kirtis“ paprastai trunka apie dešimt dienų. Pratybose savo įgūdžius ir taktinį pasirengimą tikrina Lietuvos, Latvijos ir Estijos kariuomenių, taip pat Baltijos valstybėse dislokuotų NATO pajėgų kovinių grupių snaiperiai.

Pratybos rotacijos principu kasmet organizuojamos vienoje iš Baltijos valstybių.

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